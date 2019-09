Weiter sondieren will die SPD bereits in dieser Woche. Am Mittwoch sollen erneut Gespräch mit Linken und Grünen stattfinden – und auch wieder mit der CDU. Danach soll über das weitere Vorgehen entschieden werden. Auch für den Donnerstag sind Verhandlungen geplant.

Jan Redmann sitzt seit 2014 im Brandenburger Landtag. Der Jurist aus Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) hat dort schnell Karriere gemacht. Im November 2014 rückte er auf den Posten des Parlamentarischen Geschäftsführers der CDU-Fraktion, nachdem Ingo Senftleben den umstrittenen Michael Schierack an der Spitze abgelöst hatte. Schierack hatte zuvor eine Regierungsbeteiligung der CDU mit seiner Weigerung verbaut, ein Ministeramt zu übernehmen.

Im Zusammenspiel mit Senftleben gelang es Redmann, die zuvor heillos zerstrittene Fraktion in der Opposition weitgehend zu einigen. Als Manager seiner Fraktion war es seine Aufgabe, die Plenarsitzungen im Landtagspräsidium mit vorzubereiten und gemeinsame Initiativen anzustoßen - zum Beispiel mit den Grünen. In seiner liberalen Ausrichtung stand Redmann stets fest an Senftlebens Seite - auch was dessen Offenheit gegenüber der Linken anging.