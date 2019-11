Künftige CDU-Minister in Brandenburg offiziell vorgestellt

Brandenburgs kommissarischer CDU-Chef Michael Stübgen hat am Donnerstag die Landtagsfraktion über die Besetzung der Ministerposten in einer künftigen rot-schwarz-grünen Landesregierung informiert.

Professionalität, Erfahrung und Brandenburg-Kenntnis seien Voraussetzung gewesen für jede Besetzung, so Stübgen. Ziel sei es, sofort mit der Arbeit beginnen zu können. Am Samstag will sich Stübgen auf einem Parteitag offiziell zum Parteichef wählen lassen. Neuer Generalsekretär soll der bisherige Landesgeschäftsführer Gordon Hoffmann werden.