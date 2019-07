"Wer macht auch die Bauern froh? Ingo, Ingo. Wer rüttelt am Status Quo? Ingo, Ingo", das sind die ersten beiden Zeilen eines Songs, der zurzeit in den sozialen Medien von sich reden macht. Bei dem Besungenen, der im weiteren Verlauf noch Verbrechern auf den Po (Ingo, Ingo) haut und die Wölfe in den Zoo (Ingo, Ingo) bringt, handelt es sich um: Ingo, Ingo ("Mit wem kann man mal einen heben?") Senftleben, den 44-jährigen Spitzenkandidaten und Parteichef der brandenburgischen CDU, der seit einigen Tagen auf Wahlkampftour in der Mark ist.