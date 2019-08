Holger Velbert Caputh Samstag, 10.08.2019 | 17:22 Uhr

Das Image der Kohlegegner fällt vollends in sich zusammen, wenn die Grünen mal in der Regierungsverantwortung sind. So haben sie in der damaligen rot-grünen NRW-Landesregierung 2016 mit der sogenannten „Leitentscheidung“ den Weg für die Abholzung des Hambacher Forstes erst freigemacht.



In der Schröder-Bundesregierung haben die Grünen mit der SPD die Schädigung der gesetzlichen Rentenversicherung eingeleitet und die Senkung des Rentenniveaus per Gesetz eingeleitet. Sie wurden so Vorreiter für die kommende millionenfache Altersarmut.



Die Grünen klopfen soziale Sprüche haben aber keine konkreten Gesetzesvorschläge gegen die extrem ungleiche Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland eingebracht.