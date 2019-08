Der Spitzenkandidat der CDU in Brandenburg, Ingo Senftleben, will nach der Landtagswahl die Parteimitglieder über einen möglichen Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Dem rbb sagte der CDU-Landeschef, wenn seine Partei den Regierungsvertrag mit aushandeln könne, werde sie neue Wege gehen. Alle Mitglieder sollten darüber mitentscheiden dürfen, ob die CDU Verantwortung übernehmen solle oder diesen Weg scheue.

Nach fünf Jahren gemeinsamer Oppositionsarbeit sieht Senftleben vor allem Gemeinsamkeiten mit den Grünen. "Ich habe gesagt, dass die CDU in Brandenburg keine Regierung mit der AfD bildet, und dass wir in Brandenburg mit den Grünen seit Jahren zusammenarbeiten in der Opposition. Da gibt es Schnittmengen", sagte Senftleben am Samstag dem rbb-Inforadio. Die Grünen, die am 1. September Ursula Nonnemacher als Spitzenkandidatin ins Rennen schicken, liegen aktuellen Umfragen zufolge nur knapp hinter der CDU.