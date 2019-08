Die rund zwei Millionen Wahlberechtigten in Brandenburg können knapp einen Monat vor der Landtagswahl mithilfe des "Wahl-O-Mat" herausfinden, welche Partei am besten zu ihren Ansichten passt. In der aktuellen Version des Wahlentscheidungshelfers der Bundeszentrale für politische Bildung sind elf zugelassenen Parteien oder Vereinigungen aufgelistet.

Dem Wähler werden 38 Fragen zu Themen wie Senkung des Wahlalters bei Landtagswahlen, einem früheren Braunkohleausstieg als 2038, ständige Personenkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze oder Schulnoten ab der ersten Klasse gestellt. Anhand der gegebenen Antworten gibt der "Wahl-O-Mat" jene Partei aus, deren Programm am besten dazu passt.