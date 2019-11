Die 43-jährige Schüle ist Hoffnungsträgerin und ein Gesicht des oft beschworenen notwendigen Generationenwechsels in der Brandenburger SPD. In der Partei wird sie als "Kollegin mit Leidenschaft, gut vernetzt und immer tief im Stoff" beschrieben. Als einzige schaffte sie es, bei der Bundestagswahl 2017 ein Direktmandat für die SPD in Ostdeutschland zu holen. Bildung und Wissenschaft sind ihre Steckenpferde. Sie war Referentin für Bildung in der Landtagsfraktion und langjährige Büroleiterin des ehemaligen Bildungsministers Günther Baaske. Auch im Bundestag sitzt sie als ordentliches Mitglied im Bildungsausschuss, wo sie sich für die Stärkung der ostdeutschen Forschungslandschaft einsetzt. Schüle ist gebürtig aus Frankfurt an der Oder und wohnt in Potsdam.

Zum Staatssekretär im Wissenschaftsministerium wurde der 47-jährige Tobias Dünow berufen. Dünow war bislang Dienststellenleiter der Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund in Berlin. Vorher war er Referatsleiter für die Bereiche Digitalisierung und Energiewende im Bundeswirtschaftsministerium.