Wäre bereits am kommenden Sonntag Landtagswahl in Brandenburg, würde sich das Ergebnis deutlich von der vorherigen Wahl unterscheiden. Im Endspurt kann die SPD in der Wählergunst stark zulegen. Den Grünen geht dagegen die Puste aus.

Zehn Tage vor der Landtagswahl in Brandenburg liegen SPD und AfD gleichauf an der Spitze. Hätten die Brandenburger schon am kommenden Sonntag die Wahl, würden beide Parteien jeweils 22 Prozent der Stimmen erhalten. Das geht aus dem BrandenburgTrend im Auftrag der ARD hervor. Die CDU könnte demnach mit 18 Prozent rechnen, die Linke mit 15 Prozent, Bündnis 90/Die Grünen mit zwölf Prozent. Die FDP käme auf fünf Prozent und müsste damit weiter um den Einzug in den Landtag zittern. BVB/Freie Wähler erhielten vier Prozent. Andere Parteien würden zusammengenommen zwei Prozent der Stimmen erhalten.

Gegenüber dem vorherigen BrandenburgTrend vom Juni hätten sich die Sozialdemokraten mit ihrem Spitzenkandidaten Dietmar Woidke deutlich verbessert und erhielten nun vier Prozentpunkte mehr. AfD, CDU und Linke verbessern sich um jeweils einen Prozentpunkt. Große Verlierer wären die Grünen: Sie erhielten bei der Umfrage fünf Prozentpunkte weniger und büßen damit exakt den Zugewinn wieder ein, der sie im Juni auf den dritten Platz des BrandenburgTrends katapultiert hatte. FDP und BVB/Freie Wähler zeigen keine Veränderung im Vergleich zum Juni.