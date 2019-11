Dietmar Woidke konnte sein Image als Regierungschef in den vergangenen Wochen verbessern. 62 Prozent halten ihn für einen guten Ministerpräsidenten, unmittelbar vor der Wahl waren es 59 Prozent. Am Dienstag unterzeichnete Vertreter der drei künftigen Regierungsparteien den neuen Koalitionsvertrag.

Am zufriedensten mit der neuen Regierungskonstellation sind Anhänger der Grünen (75 Prozent), gefolgt von SPD-Anhängern (71 Prozent) und CDU-Anhängern (59 Prozent). Bei den Koalitionsverhandlungen haben sich nach Ansicht der Befragten eher SPD und Grüne durchgesetzt (18 bzw. 17 Prozent), weniger die CDU (10 Prozent). Die Hälfte der Bürger kann nicht beurteilen, wessen Handschrift der Koalitionsvertrag am meisten trägt.

Auch beim Ausbau der Windkraft gab es bei Anhängern der Grünen die größte Zustimmung. AfD und BVB/Freie Wähler stehen relativ gleichauf am anderen Ende, etwa ein Drittel halten mehr Windkraft in Brandenburg für eine richtige Entscheidung. Auch bei der Regierungspartei SPD ist die Begeisterung gebremst: Knapp mehr als die Hälfte befürworten mehr Windenergie.

Die sogenannte "Kenia"-Koalition aus SPD, CDU und Grüne wird kommen, am Dienstag wurde der entsprechende Vertrag unterzeichnet. Dem Bündnis, das es so in Brandenburg noch nie gab, steht etwas mehr als die Hälfte der Befragten kritisch gegenüber.

Aber in puncto Aufstellung höherer und leistungsfähiger Windkraftanlagen sagen nur 48 Prozent, dies gehe in die richtige Richtung – 47 Prozent sind dagegen. Besonders Anhänger von BVB/Freie Wähler und AfD sehen den Ausbau der Windenergie mehrheitlich kritisch. Der geplante Kohleausstieg bis 2038 bei gleichzeitigem Strukturwandel ist für 55 Prozent der richtige Weg zur Verbesserung des Klimaschutzes.

Den sogenannten "Zukunftsinvestitionsfonds", der eine Milliarde Euro neue Schulden bedeutet, bewerten mit 53 Prozent mehr als die Hälfte der befragten Brandenburger positiv.

Wenn am Sonntag in Brandenburg Landtagswahlen wären, käme die SPD auf 25 Prozent der Stimmen, die AfD auf 22 und die CDU auf 14 sowie Bündnis90/Die Grünen und Linke auf jeweils 12 Prozent. Das entspricht in etwa dem Ergebnis der Landtagswahl am 1. September.

Für den BrandenburgTrend sind vom 11. bis 16. November 1.000 Wahlberechtigte in Brandenburg repräsentativ befragt worden.