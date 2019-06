Landtagswahl in Brandenburg

Die Brandenburger CDU hat ihren Landeschef Ingo Senftleben nach Parteiangaben mit 73,2 Prozent zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 1. September gewählt. Der 44-Jährige erhielt auf dem Landesparteitag in Potsdam am Samstag 82 Ja-Stimmen der 118 Delegierten. 30 Delegierte stimmten mit Nein, sechs enthielten sich. Die Wahlleitung hatte bei der Berechnung des Stimmenanteils die Enthaltungen nicht berücksichtigt. Mit den Enthaltungen kam Senftleben auf ein Ergebnis von rund 69,5 Prozent.