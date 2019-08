Wenn es nach den Abgeordneten im Brandenburger Landtag geht, sind Infrastruktur und innere Sicherheit die beiden bestimmenden Themen im Land. Denn am häufigsten stellten sie in den vergangenen fünf Jahren Anfragen zu politischen Straftaten, dem Flughafen BER und der Unterhaltung von Straßen sowie der Polizeireform und Flüchtlingen. Das ergab eine Auswertung von rbb|24 der Großen und Kleinen Anfragen, die Fraktionen und Parlamentarier seit 2014 gestellt haben.*

Top 5 Themen der Großen und Kleinen Anfragen (2014-2019)

Am häufigsten, nämlich 131 Mal, wurden Anfragen zum Thema Politische Straftaten an die Landesregierung gestellt – und zwar vor allem durch die Linke (77) und die AfD (46).

Große Anfragen sind Fragen, die meist von einer Fraktion der Opposition eingereicht werden und an die Landesregierung gerichtet sind. Im Gegensatz zu Kleinen Anfragen sind Große Anfragen umfangreicher, die Beantwortung durch die Regierung erfordert mehr Verwaltungsaufwand und die schriftlich vorgelegte Antwort wird meist im Parlament beraten. Große Anfragen müssen in Brandenburg von einer Fraktion oder mindestens einem Fünftel der Mitglieder des Landtages unterzeichnet sein.

Als Kleine Anfrage bezeichnet man eine auf wenige Punkte begrenzte Fragestellung eines Parlamentariers an die Exekutive, beispielsweise eines Landtagsabgeordneten an die Landesregierung. Kleine Anfragen sind hauptsächlich ein Instrument der Opposition, die jeweilige Regierung zu kontrollieren. Die Antworten beruhen auf den Fakten, die der Regierung aktuell vorliegen. In Brandenburg kann die Kleine Anfrage von einer Fraktion oder auch von einzelnen Abgeordneten gestellt werden. Die Landesregierung muss sie innerhalb von vier Wochen beantworten.

Dass der Flughafen BER das laut Anfragen zweitwichtigste Thema war, liegt vor allem an Christoph Schulze. Gleich 85 der insgesamt 124 Anfragen stammen allein aus seiner Feder. Der als BER-Gegner bekannte Politiker gewann bei der Landtagswahl 2014 in seinem Wahlkreis Teltow-Fläming III das Direktmandat für BVB / Freie Wähler – als Abgeordneter nutzte er die Kleinen Anfragen zum Thema, um umfassend über das Geschehen auf der BER-Baustelle informiert zu sein und an der einen oder anderen Stelle den Finger in die Wunde zu legen.

Die AfD wiederum fragte in 19 Anfragen vor allem Informationen zu Bauverzögerungen, Kosten, Korruptionsvorwürfen und einzelnen konkreten Baumaßnahmen am BER ab. Die CDU stellte in den vergangenen fünf Jahren zwölf Anfragen zum BER – meist ging es dabei um technische Mängel und die geplante Fertigstellung des Flughafens.