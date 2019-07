berliner007 Donnerstag, 18.07.2019 | 08:02 Uhr

Was für ein "klares Profil" sieht der RBB Journalist? Mit einem Kandidaten, der die FDP unter zwei Prozent brachte? "Digitalisierung" und "Entlastung von Unternehmen" hört sich so an, als wenn sonst nichts mehr einfällt.



Dazu kommt der bundesweit als Einmannppartei wahrgenommene Lindner-Club als Ankündigungsweltmeister. Einen Merkel-Untersuchungsausschuss wollte er organisieren, mal sehen, ob es wenigstens mit dem angekündigten Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre gegen v.d.Leyen es was wird, den die FDP auch nach ihrer Zeit im Verteidigungsministerium anstrengen will.