Eigentlich sollte Diana Golze die Linke in den Wahlkampf führen. Nach ihrem Rückzug setzt die Partei auf das Spitzenduo Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter. Der 29-jährige Walter kandidiert zum ersten Mal und will im Landtag für ein solidarisches Brandenburg kämpfen.

Seit 2010 Lehramtsstudium in Potsdam, parallel dazu Mitarbeit in der Bundestags- und Landtagsfraktion der Linken, seit 2016 Regionsgeschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbunds Ostbrandenburg .

Geboren am 21. April 1990 in Eberswalde-Finow.

Einen seiner bisher größten politischen Erfolge hat Walter 2013 in Finowfurt erlebt, bei einer Protestveranstaltung gegen Nazi-Konzerte. "Wir haben damals mit vielleicht 300 Menschen gerechnet. Und ich weiß noch, was das für ein tolles Gefühl war, als ich gemeinsam mit dem Bürgermeister in der ersten Reihen stand und wir uns dann umdrehten und das Ende der Demonstration nicht gesehen haben", erzählt der junge Linken-Politiker.

Etwas gegen Nazis tun: Das ist nur eines der Themen, durch die Walter als Jugendlicher politisiert wird. Mit 14 geht er zur Linksjugend, mit 17 gründet er das Jugendbündnis für ein tolerantes Eberswalde mit. Dabei lernt er schnell, dass er über Parteigrenzen hinaus mehr erreichen kann.

"Als wir hier in Finowfurt die erste Demonstration damals angemeldet haben, kamen 40 Leute und wir hatten das Dorf gegen uns", erinnert sich Walter. "Weil sie Angst davor hatten, dass wir sie ins falsche Licht rücken würden, was natürlich überhaupt nicht unsere Absicht war.. Und das war so ein Moment, in dem ich dachte, ok, alleine kommst du hier nicht weiter, du musst tatsächlich mit verschiedenen anderen Menschen hier zusammenarbeiten."