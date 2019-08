Lehrermangel ist Wahlkampfthema in Brandenburg: Seiteneinsteiger füllen die Lücken - und Kritiker fürchten um die Unterrichtsqualität. Zwei Grundschulen in der Uckermark berichten allerdings von positiven Erfahrungen. Von Stefanie Brockhausen

Ohne Seiteneinsteiger geht an Brandenburgs Schulen nichts mehr. Nach Angaben des Bildungsministeriums unterrichten aktuell etwa 2.500 Seiteneinsteiger im Land – das entspricht einer Quote von 12,3 Prozent. Und es werden jedes Jahr mehr: Allein in diesem Schuljahr ist jede dritte neu eingestellte Lehrkraft Seiteneinsteiger (456 von 1474). Im Jahr 2017 war es noch jede fünfte. Ein Anteil von 30 Prozent ist auch an einzelnen Schulen nicht unüblich, in manchen Regionen ist das sogar eher die Regel als die Ausnahme. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD hervor.

Sie hat in Potsdam studiert und lange in Berlin gearbeitet – und ist dann in ihre Heimat zurückgekehrt. "Ich liebe diese Gegend. Diese Meinung scheinen aber nicht viele Pädagogen, Lehrer zu teilen." Seit Jahren verstärken deshalb Seiteneinsteiger ihr Kollegium.

Romy Suckow ist seit etwa einem Jahr kommissarische Schulleiterin an der Puschkin-Grundschule in Angermünde. Lehrer zu suchen ist für sie ein genauso fester Bestandteil ihres Arbeitsalltags, wie zu unterrichten. "Wir leben ja hier in der Peripherie, wie man so schön sagt. Es ist schwer, Lehrer zu finden." Romy Suckow sagt das nicht bitter, sondern ganz sachlich. Sie stammt aus der Uckermark, sie weiß um die Probleme.

"Das Dramatische ist: Es wird so weitergehen", sagt Günther Fuchs. Fuchs ist Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Seine Prognose klingt düster: In den nächsten zehn Jahren würden ungefähr 50 bis 60 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer ausgetauscht. "Und gleichzeitig haben wir nicht genug ausgebildet. Und die zu wenig ausgebildeten Lehrkräfte haben wir auch noch falsch ausgebildet", sagt Fuchs. Man brauche mehr Grundschullehrkräfte, mehr Lehrkräfte in der Sekundarstufe 1 und mehr Lehrkräfte mit sonderpädagogischen Qualifizierungen. Man brauche Naturwissenschaften und Sprachen. "Und wenn Sie das vergleichen mit dem, was von den Universitäten an Absolventen kommt, passt das nicht."

Anja Voß ist Seiteneinsteigerin. Sie hat Afrikawissenschaften und Geografie studiert und nach der Promotion an der Humboldt-Universität in Berlin als Dozentin gearbeitet. Nach dem Umzug in die Uckermark wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit und arbeitete als Verlegerin. Jetzt unterrichtet sie Deutsch und Gesellschaftswissenschaften. Sie ist im vierten Jahr an der Puschkin-Grundschule – und will bleiben. "Seit diesem Jahr bin ich richtig angekommen."

Der Anfang als Seiteneinsteigerin sei schwierig gewesen, erzählt sie. "Ich wusste nichts vom Rahmenlehrplan, nichts von den Methoden, die in der Grundschule gängig sind: Wie bringe ich Kindern etwas bei?" Sie habe "ab und an, aber viel zu selten" bei erfahrenen Kollegen hospitiert, sich Rat geholt. Auch ihre eigenen Kinder hätten ihr geholfen: "Weil ich da gesehen habe, was sie interessiert, welche Fähigkeiten bringen sie mit aus dem Kindergarten." Eine pädagogische Grundqualifizierung hat sie erst in ihrem zweiten Jahr gemacht. Da war sie schon Klassenlehrerin.

Inzwischen läuft die Vorbereitung der Seiteneinsteiger früher an: Die pädagogische Grundqualifizierung umfasst laut Bildungsministerium 500 Stunden und findet entweder kompakt vor dem Einstieg in den Job statt oder aber berufsbegleitend. Lehrer, die Seiteneinsteiger betreuen, erhalten eine monatliche Zulage von 100 Euro.