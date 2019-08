An der Bushaltestelle auf der B102 ist weit und breit niemand zu sehen. Der Bus Richtung Rathenow hat Rhinow vor einer halben Stunde verlassen. Der nächste kommt erst in anderthalb Stunden.

Morgens fahren die Busse zwar regelmäßiger als jetzt am späten Vormittag. Um damit zur Arbeit nach Rathenow zu fahren, bieten sie sich trotzdem nicht an, erzählt ein Rhinower, der an der B102 gerade sein Gartentor repariert. "Ich hab's mal eine Zeitlang versucht. Morgens hat es auch gut geklappt", sagt er. Doch nachmittags musste er stets lange warten. "Dann bin ich irgendwann aufs Auto umgestiegen."