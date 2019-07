Der Wahlkampf in Brandenburg läuft längst, die höchsten Spenden dafür hat bisher die SPD erhalten. Das liegt vor allem an der Großspende eines Unternehmers und Künstlers. Er wartet auf die Genehmigung eines Bauprojekts - die Opposition sieht einen Zusammenhang.

Im Brandenburger Landtagswahlkampf verzeichnet die SPD bisher die höchsten Spenden. Nach Angaben des Generalsekretärs Erik Stohn erhielt die Partei bisher rund 100.000 Euro. Wie der Bundestag auf seiner Parteispendenseite im Internet auflistet, ist darunter eine Großspende in Höhe von 76.650 Euro. Diese kommt von dem Unternehmer und Künstler Rainer Opolka aus Wendisch-Rietz (Oder-Spree), der unter anderem für seine Wolfsskulpturen gegen Hass und Gewalt [externer Link] in Berlin und Potsdam sowie als Besitzer des Schlosses Hubertushöhe bekannt ist.

Die Opposition im Brandenburger Landtag will die Großspende an die SPD durch Opolka nun prüfen lassen, berichtet unter anderem die "Lausitzer Rundschau" [externer Link]. Mehrere Oppositionspolitiker äußerten den Verdacht der politischen Einflussnahme, da Opolka seit Längerem die Errichtung eines Kunst- und Literaturparks im Jagdschloss am Storkower See plant. Der Staatskanzlei-Chef und SPD-Politiker Martin Gorholt hatte Opolka bei den Verhandlungen mit dem Land Brandenburg unterstützt. Gorholt sagte am Montag auf dpa-Anfrage: "Es gab in den letzten sieben Jahren drei Gespräche, in denen ich versucht habe, zu vermitteln. Das ist bei Problemen schlicht meine Aufgabe."

Die Investoren Rainer und Harald Opolka hatten das einstige Jagdschloss Hubertushöhe samt Park vor mehreren Jahren gekauft. Sie kündigten an, das Gelände öffentlich zugänglich machen und in einen "Kunst- und Literaturpark" 12 bis 15 Millionen Euro investieren zu wollen. Nach jahrelanger Auseinandersetzung mit den Genehmigungsbehörden hatten sie im Frühjahr 2018 gedroht, das Anwesen wieder zu verkaufen. Das scheint nun nicht mehr geplant zu sein. Die SPD-geführte Kreisverwaltung von Oder-Spree teilte der "B.Z." am Freitag auf Anfrage mit, sie gehe davon aus, "dass das Bauleitverfahren erfolgreich abgeschlossen werden kann."

Einen Zusammenhang zwischen der Großspende und der möglichen Genehmigung von Gorholts Kunstprojekt wiesen der Spender Opolka im Gespräch mit der "B.Z." [externer Link] und der SPD-Generalsekretär am Montag zurück. "Das hat nie eine Rolle gespielt", sagte Stohn der Deutschen Presse-Agentur. Opolka engagiere sich gegen Rechts und setze sich auch für Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ein. Die Großspende sei vorschriftsgemäß angezeigt worden. Das gilt für jede Spende über 50.000 Euro. Der Bundestag listet die Überweisung im Internet mit dem Datum 11. Juli auf.