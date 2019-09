Wächst da zusammen, was zusammen gehört? Ja und Nein. Eine Vorwahlumfrage in Brandenburg kommt zu dem Schluss: Ost und West werden anders bleiben. Das zeigt sich vor allem bei der Zufriedenheit mit der Demokratie.

Drei Jahrzehnte nach der Wende hadern viele Ostdeutsche mit ihrer Wahrnehmung und Teilhabe in der Öffentlichkeit. Einer Vorwahlbefragung von infratest dimap zufolge stimmen 59 Prozent der Brandenburger der Aussage zu, dass sie an vielen Stellen noch immer Bürger zweiter Klasse seien. Politik und Wirtschaft würden immer noch zu stark von Westdeutschen bestimmt (70 Prozent). Mehr als ein Drittel sieht sogar noch wachsende Unterschiede zwischen Ost und West in den vergangenen Jahren.



Dass sich darin in absehbarer Zeit etwas ändern könnte, glaubt nur eine Minderheit: Fast drei Viertel aller Befragten ist der Überzeugung, dass Kultur und Mentalität in Ost und West unterschiedlich sind und bleiben.