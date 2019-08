Der rbb lädt die Spitzenkandidaten der Parteien ein, die die größten Chancen haben, in Fraktionsstärke in den Brandenburger Landtag einzuziehen. Die "Wahlarena" mit den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten ist am Dienstag, 20. August, im rbb Fernsehen zu sehen und wird auch auf Inforadio, rbb|24 sowie den sozialen Kanälen des rbb begleitet.

In seinen Programmen im Fernsehen, Radio sowie in seinen Internetangeboten - vor allem bei rbb|24 - begleitet der rbb die aktuellen Entwicklungen im Vorfeld der Wahl. So gibt es Serien in "Brandenburg aktuell", auf Antenne Brandenburg, Radioeins und Inforadio. Die Redaktionen und Programme setzen dabei auf multimediale Planung und Produktion.

Die Gesamtberichterstattung des rbb zur Wahl ist ausgewogen und neutral. Es finden sich nicht nur die größeren und mittleren Parteien wieder, sondern das gesamte Spektrum der zur Wahl zugelassenen Parteien. Hierbei gilt rechtlich das Prinzip der abgestuften Chancengleichheit: Die Parteien werden weder im redaktionellen Gesamtkonzept noch in einzelnen Sendungen strikt und formal gleich gestellt, sondern entsprechend ihrer aktuellen politischen Bedeutung berücksichtigt.



Auch die Onlineangebote des rbb sind Teil des redaktionellen Gesamtkonzepts und tragen zur Erhaltung der abgestuften Chancengleichheit bei. Bei der Konzeption der Wahlsendungen arbeiten die Redaktionen eng mit dem Justitiariat des rbb zusammen.



Im Sinne des "Sechs-Wochen-Beschlusses" lässt der rbb Politikerinnen und Politiker, die selbst kandidieren oder in sonstiger Weise aktiv am Wahlkampf teilnehmen, in einem Zeitraum von sechs Wochen vor Wahlen nicht an Unterhaltungssendungen teilnehmen. Die Regelung gilt nicht für politische Talk-Sendungen, also Sendungen, in die regelmäßig Politikerinnen und Politiker eingeladen werden. Auch in diesen Fällen beachtet der rbb das Prinzip der abgestuften Chancengleichheit.