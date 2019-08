Brandenburg-Wahl: Spitzenkandidaten in der rbb-Wahlarena

Was kommt in der Lausitz nach der Kohle? Kann der ÖPNV zu einer echten Alternative fürs Auto werden? Ist Brandenburgs Polizei wirklich gut ausgestattet? Die Spitzenkandidaten von sechs Parteien in der großen rbb-TV-Debatte zur Brandenburg-Wahl.