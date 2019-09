Bild: imago images/Steinach

Bürgermeisterwahlen in Brandenburg - In sechs Gemeinden stehen Stichwahlen an

20.09.19 | 08:04 Uhr

Schon am 1. September waren die Brandenburger in 30 Gemeinden dazu aufgerufen, ihre neuen Rathauschefs zu wählen. In sechs Gemeinden, darunter Werneuchen und Wandlitz, müssen die Kandidaten noch bangen - am Sonntag stehen die letzten Stichwahlen an.

Drei Wochen nach dem eigentlichen Wahltermin wird in sechs brandenburgischen Kommunen entschieden, wer nun tatsächlich als Bürgermeister in die Rathäuser zieht. In Blankenfelde-Mahlow (Teltow-Fläming), Heidesee (Dahme-Spreewald), Rangsdorf (Teltow-Fläming), Schönefeld (Dahme-Spreewald), Wandlitz und Werneuchen (beide Barnim) kommt es am Sonntag zu den letzten noch nötigen Stichwahlen. Die Stichwahlen waren nötig geworden, weil zunächst kein Kandidat die absolute Mehrheit erhalten hatte. In der Stichwahl muss nun einer der beiden Kandidaten mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten für sich gewinnen. Erhält kein Bewerber diese Mehrheit, so wählt in diesem Fall die Stadt- oder Gemeindevertretung den Bürgermeister oder Oberbürgermeister.



Bemerkenswert ist, dass unter den zwölf Stichwahlkandidatinnen und -kandidaten, die jetzt noch zur Wahl stehen, alleine fünf Vertreter von unabhängigen Bürgerinitiativen ins Rennen geschickt wurden. Die übrigen sieben Kandidaten sind breit gestreut: Am Sonntag stellen sich zwei CDU-Mitglieder zur Wahl, je ein Kandidat tritt für die SPD, die Linke, die FDP und die AfD an. In Wandlitz geht auch eine parteilose Kandidatin ins Stechen.



Bürgermeisterwahl - Stichwahl am 22. September Blankenfelde-Mahlow (Teltow-Fläming) Andreas / Fabian Schwuchow In der Stichwahl: Michael Schwuchow (SPD), 26,9 Prozent Andreas Buch (CDU), 21,4 Prozent Weitere Kandidaten: Michael Pfahler (AfD), 20,6 Prozent Kalinka Gerhard (Grüne), 19,2 Prozent Anke Scholz (Linke), 11,9 Prozent Bisheriger Amtsinhaber: Ortwin Baier (SPD) Die Wahlbeteiligung lag laut vorläufigem Endergebnis bei 58,5 Prozent. Da kein Kandidat die notwendige absolute Mehrheit erreichen konnte, wird am 22. September eine Stichwahl entscheiden. Quelle: Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Heidesee (Dahme-Spreewald) A.Stoyke / privat In der Stichwahl: Björn Langner (BfB, Bürger für Bürger Heidesee), 43,7 Prozent Falko Brandt (Linke), 38,0 Prozent Weitere Kandidaten: Michael Proch (SPD), 10,3 Prozent Denny Schibor (CDU), 8,0 Prozent Bisheriger Amtsinhaber: Siegbert Nimtz (parteilos) Die Wahlbeteiligung lag laut vorläufigem Endergebnis bei 70,8 Prozent. Da kein Kandidat die notwendige absolute Mehrheit erreichen konnte, findet am 22. September eine Stichwahl statt. Quelle: Gemeinde Heidesee

Schönefeld (Dahme-Spreewald) Kevin Hankel / Christian Hentschel In der Stichwahl: Christian Hentschel (Bürgerinitiative Schönefeld), 36,5 Prozent Olaf Damm (CDU), 36,3 Prozent Weiterer Kandidat: Christian Weber (parteilos), 27,2 Prozent Bisheriger Amtsinhaber: Dr. Udo Haase (parteilos) Die Wahlbeteiligung in Schönefeld lag bei 52,9 Prozent. Da kein Kandidat auf die notwendige absolute Mehrheit kam, müssen Hentschel und Fuchs am 22. September in einer Stichwahl gegeneinander antreten. Quelle: Gemeinde Schönefeld

Rangsdorf (Teltow-Fläming) Marcus Feld / In der Stichwahl: Klaus Rocher (FDP), 48,6 Prozent Oliver Scharfenberg (Die Rangsdorfer), 36,1 Prozent Weiterer Kandidat: Christian Möller (Allianz für Rangsdorf), 15,3 Prozent Bisheriger Amtsinhaber: Klaus Rocher (FDP) Die Wahlbeteiligung in Rangsdorf lag bei 70,5 Prozent. Keiner der Kandidaten erreichte die notwendige absolute Mehrheit, weshalb Rocher und Scharfenberg am 22. September in die Stichwahl gehen. Quelle: Gemeinde Rangsdorf

Wandlitz (Barnim) Stefan Scheunid / Marco Galler In der Stichwahl: Dr. Jana Radant (parteilos), 25,5 Prozent Oliver Borchert (Freie Bürgergemeinschaft Wandlitz), 23,4 Prozent Weitere Kandidaten: Norbert Bury (AfD), 20,9 Prozent Gabriele Bohnebuck (Linke/Grüne/UWG), 20,1 Prozent Klaus Siebertz (CDU), 7,9 Prozent Mario Schlauß (Die Partei), 2,2 Prozent Bisherige Amtsinhaberin: Dr. Jana Radant (WG) Die Wahlbeteiligung lag bei 65,0 Prozent. Da kein Kandidat die notwendige absolute Mehrheit erreicht hat, kommt es am 22. September zu einer Stichwahl zwischen Radant und Borchert. Quelle: Gemeinde Wandlitz

Werneuchen (Barnim) Christian Taubert / Dr. Karl Lehmann In der Stichwahl: Frank Kulicke (Unabhängige Wählergruppe Werneuchen), 23,7 Prozent Lars Hübner (AfD), 21,4 Prozent Weitere Kandidaten:

Germaine Keiling (SPD), 18,5 Prozent Alexander Horn (Linke), 12,5 Prozent Juri Geißler (parteilos), 11,5 Prozent Oliver Asmus (CDU), 8,5 Prozent Juliana Hrymon (Die Partei), 4,1 Prozent Bisheriger Amtsinhaber: Burkhard Horn (Linke) Die Wahlbeteiligung lag bei 62,9 Prozent. Da kein Kandidat die nötigen 50 Prozent der Stimmen erhalten hat, kommt es am 22. September zu einer Stichwahl zwischen Kulicke und Hübner. Quelle: Stadt Werneuchen

Bereits am Sonntag zuvor wurden ebenfalls in sechs Brandenburger Gemeinden Stichwahlen durchgeführt - mit folgenden Resultaten: In Grünheide wurde Bürgermeister Arne Christiani wiedergewählt. In Brieselang (Havelland) löst Ralf Rüdiger Heimann den bisherigen Bürgermeister Wilhelm Garn ab. In Hoppegarten (Markisch-Oderland) gab es einen deutlichen Sieg für Sven Siebert. In Schenkendöbern (Spree-Neiße) machte Ralph Homeister das Rennen. Wilhelm Westerkamp setzte sich in Schorfheide (Barnim) äußerst knapp gegen Katharina Slalina durch. Und in Sonnewalde (Elbe-Elster) wurde Felix Freitag zum neuen Stadtoberhaupt gewählt. Alle am 15. September gewählten Bürgermeister gehören unabhängigen Gruppen oder Bündnissen an.

Bürgermeisterwahl - Stichwahl am 15. September Brieselang (Havelland) Atelier Lichtpunkt Ergebnis der Stichwahl: Ralf Rüdiger Heimann (IBB, Initiative für Bürgerinteresse und Bürgerbeteiligung e.V.), 66 Prozent Michael Alexander Koch (CDU), 34 Prozent Wahlbeteiligung: 51,3 Prozent In der Stichwahl: Ralf Rüdiger Heimann (IBB, Initiative für Bürgerinteresse und Bürgerbeteiligung e.V.), 41,5 Prozent Michael Alexander Koch (CDU), 31,4 Prozent Weitere Kandidaten: Kai Nagel (Grüne), 17,0 Prozent Friedrich Alexander Thurm (parteilos), 10,0 Prozent Bisheriger Amtsinhaber: Wilhelm Garn (CDU) Die Wahlbeteiligung lag laut vorläufigem Endergebnis bei 65,3 Prozent. Da kein Kandidat die notwendige absolute Mehrheit erreichen konnte, findet am 15. September eine Stichwahl statt. Quelle: Gemeinde Brieselang

Grünheide (Mark) (Oder-Spree) Daniel Burdach Ergebnis der Stichwahl: Arne Christiani (parteilos), 58,3 Prozent Thomas Wötzel (Bürgerbündnis), 41,7 Prozent In der Stichwahl: Arne Christiani (parteilos), 41,7 Prozent Thomas Wötzel (Bürgerbündnis), 23,2 Prozent Weitere Kandidaten: Nicole Blisse (AfD), 11,9 Prozent Uwe Werner (parteilos), 11,8 Prozent Tobias Jurchen (parteilos), 11,4 Prozent Bisheriger Amtsinhaber: Arne Christiani (parteilos) Die Wahlbeteiligung lag laut vorläufigem Endergebnis bei 66,8 Prozent. Da kein Kandidat die notwendige absolute Mehrheit erreichen konnte, wird am 15. September eine Stichwahl entscheiden. Quelle: Gemeinde Grünheide (Mark)

Hoppegarten (Märkisch-Oderland) Jürgen Sendel Ergebnis der Stichwahl Sven Siebert (parteilos), 67,5 Prozent Karsten Knobbe (Linke), 32,5 Prozent Wahlbeteiligung: 46,9 Prozent In der Stichwahl: Sven Siebert (parteilos), 40,0 Prozent Karsten Knobbe (Linke), 32,7 Prozent Weitere Kandidaten: Thomas Scherler (CDU), 14,7 Prozent Kerstin Dittrich (SPD), 12,6 Prozent Bisheriger Amtsinhaber: Karsten Knobbe (Linke) Die Wahlbeteiligung lag laut vorläufigem Endergebnis bei 62,8 Prozent. Da kein Kandidat die notwendige absolute Mehrheit erreichen konnte, wird am 15. September eine Stichwahl entscheiden. Quelle: Gemeinde Hoppegarten

Schenkendöbern (Spree-Neiße) privat Ergebnis der Stichwahl: Ralph Homeister (Wählergruppe Feuerwehr) 52,8 Prozent Andreas Stahlberg (parteilos) 47,2 Prozent Wahlbeteiligung: 58,4 Prozent In der Stichwahl: Ralph Homeister (Wählergruppe Feuerwehr) Andreas Stahlberg (parteilos) Weitere Kandidaten Steffen Krautz (SPD) Maik Schulze-Luck (parteilos) Bisheriger Amtsinhaber: Peter Jeschke (CDU) Die Wahlbeteiligung lag bei 74,3 Prozent. Ralph Homeister erhielt 796 Stimmen (34,2 Prozent), Andreas Stahlberg 718 Stimmen (30,9 Prozent). Beide werden am 15. September in die Stichwahl gehen.

Schorfheide (Barnim) Ergebnis der Stichwahl: Wilhelm Westerkamp (Bündnis Schorfheide), 50,4 Prozent Katharina Slanina (Linke), 49,6 Prozent Wahlbeteiligung: 30,8 Prozent In der Stichwahl: Wilhelm Westerkamp (Bündnis Schorfheide), 44,4 Prozent Katharina Slanina (Linke), 25,4 Prozent Weitere Kandidaten: Sven Weller (Freie Wähler), 20,5 Prozent Mandy Schüler (Grüne), 9,7 Prozent Bisheriger Amtsinhaber: Uwe Schoknecht (WG) Die Wahlbeteiligung lag bei 61,6 Prozent. Am 15. September kommt es zu einer Stichwahl, da kein Kandidat die notwendigen 50 Prozent aller Stimmen erhalten hat. Quelle: Gemeinde Schorfheide

Sonnewalde (Elbe-Elster) privat Ergebnis der Stichwahl: Felix Freitag (Unabhängigen Wähler Sonnewalde-Umland), 54,2 Prozent Rico Schulze (CDU), 45,8 Prozent Wahlbeteiligung: 65,7 Prozent In der Stichwahl: Felix Freitag (Unabhängigen Wähler Sonnewalde-Umland), 48,8 Prozent Rico Schulze (CDU), 46,1 Prozent Weiterer Kandidat: Monika Goetzke (Linke), 5,1 Prozent Bisheriger Amtsinhaber: Werner Busse (CDU) 75,3 Prozent aller Wahlberechtigten in Sonnewalde gaben ihre Stimme ab. Da kein Kandidat auf die notwendige absolute Mehrheit kam, stellen sich Freitag und Schulze am 15. September einer Stichwahl. Quelle: Stadt Sonnewalde

18 Bürgermeister schon im ersten Durchgang gewählt

In mehr als der Hälfte der 30 Städten und Gemeinden, in denen neue Bürgermeister gewählt wurden, standen die Sieger schon am 1. September fest. Um bereits im ersten Wahlgang eine Entscheidung zu erringen, musste ein Kandidat erstens die absolute Mehrheit der Stimmen erhalten, also mehr als 50 Prozent, und zudem ein Quorum erfüllen.



Das Brandenburger Wahlgesetz sieht vor, dass mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten für den vorn liegenden Kandidaten gestimmt haben müssen. Dort wo nur eine oder keine dieser Bedingungen erfüllt worden war, entscheidet eine Stichwahl zwischen den beiden vorn liegenden Kandidaten. Das Amt des Bürgermeisters wird in Brandenburg für acht Jahre vergeben. Mit den jetzt zu Ende gehenden Bürgermeisterwahlen wurde in knapp einem Viertel der Brandenburger Rathäuser der Chefposten neu vergeben [politische-bildung-brandenburg.de].

Schon im ersten Wahlgang erfolgreich waren die Bürgermeisterwahlen in 18 Städten und Gemeinden. Diese 14 Bürgermeister und vier Bürgermeisterinnen wurden gewählt:



Bürgermeisterwahl - gewählt am 1. September (kein Stichwahl nötig) Ahrensfelde (Barnim) Neuer Bürgermeister: Wilfried Gehrke (CDU), 75,9 Prozent Es sind keine weiteren Kandidaten gegen Amtsinhaber Gehrke angetreten. Die Wahlbeteiligung lag laut vorläufigem Endergebnis bei 62,4 Prozent, das notwendige Quorum wurde klar erfüllt.

Fehrbellin (Ostprignitz-Ruppin) Neuer Bürgermeister: Mathias Perschall (SPD), 50,8 Prozent Weitere Kandidaten: Sven Bellin (parteilos), 29,6 Prozent Mathias Trypke (Linke), 19,5 Prozent Bisherige Amtsinhaberin: Ute Behnicke (parteilos) Die Wahlbeteiligung lag bei 55,7 Prozent. Da Perschalls Stimmenanteil laut vorläufigem Endergebnis über dem Quorum liegt, kommt es nicht zu einer Stichwahl am 15. September. Quelle: Gemeinde Fehrbellin

Fürstenberg/Havel (Oberhavel) Neuer Bürgermeister: Robert Philipp (parteilos), 53,6 Prozent Weitere Kandidaten: Olaf Bechert (CDU), 25,4 Prozent Michael Jonas (parteilos), 21,1 Prozent

Bisheriger Amtsinhaber: Robert Philipp (parteilos) Die Wahlbeteiligung lag bei 48,3 Prozent. Da Philipps Stimmenanteil laut vorläufigem Endergebnis über dem Quorum liegt, kommt es nicht zu einer Stichwahl am 22. September. Quelle: Stadt Fürstenberg/Havel

Groß Kreutz (Potsdam-Mittelmark) Neuer Bürgermeister: Reth Kalsow (CDU), 73,4 Prozent Es sind keine weiteren Kandidaten gegen Amtsinhaber Kalsow angetreten. Die Wahlbeteiligung lag laut vorläufigem Endergebnis bei 63,3 Prozent, das notwendige Quorum wurde klar erfüllt.

Heideblick (Dahme-Spreewald) Neuer Bürgermeister: Frank Deutschmann (parteilos), 77,7 Prozent Weiterer Kandidat: Thomas Richter (AfD), 22,3 Prozent Bisheriger Amtsinhaber: Frank Deutschmann (parteilos) Die Wahlbeteiligung lag laut vorläufigem Endergebnis bei 70,5 Prozent. Das nötige Quorum wurde klar erreicht. Quelle: Gemeinde Heideblick

Jüterbog (Teltow-Fläming) Neuer Bürgermeister: Arne Raue (parteilos), 56,4 Prozent Weitere Kandidaten: Jaqueline Neumann (parteilos), 26,4 Prozent Clemens Neumann (parteilos), 12,1 Prozent Dirk Marek (parteilos), 5,1 Prozent Bisheriger Amtsinhaber: Arne Raue (parteilos) Die Wahlbeteiligung lag bei 66,1 Prozent. Eine Stichwahl entfällt, da Raues Stimmenanteil das Quorum erfüllt. Quelle: Stadt Jüterbog

Karstädt (Prignitz) Neuer Bürgermeister: Udo Staeck (CDU), 57,9 Prozent Weitere Kandidaten: Raimund Zabel (parteilos), 29,9 Prozent Jean-René Adam (AfD), 12,2 Prozent Bisheriger Amtsinhaber: Udo Staeck (CDU) Die Wahlbeteiligung lag laut vorläufigem Endergebnis bei 63,6 Prozent. Amtsinhaber Staeck konnte das Quorum erreichen. Quelle: Gemeinde Karstädt

Ketzin (Havelland) Neuer Bürgermeister: Bernd Lück (FDP), 80,09 Prozent Weiterer Kandidat: Rainer Demmin (parteilos), 19,91 Prozent Bisheriger Amtsinhaber: Bernd Lück (FDP) Die Wahlbeteiligung lag bei 60,3 Prozent, das notwendige Quorum wurde klar erreicht. Quelle: Stadt Ketzin

Leegebruch (Oberhavel) Neuer Bürgermeister: Martin Rother (CDU), 55,8 Prozent Weitere Kandidaten: Giso Siebert (Linke), 23,1 Prozent Frank Gierschner (HGBV), 11,1 Prozent Mario Jilg (SPD), 10,0 Prozent Bisheriger Amtsinhaber: Peter Müller (HGBV) Die Wahlbeteiligung lag bei 64,4 Prozent. Auf CDU-Kandidat Rother entfielen deutlich mehr Stimmen als zur Erfüllung des Quorums notwendig waren. Quelle: Gemeinde Leegebruch

Liebenwalde (Oberhavel) Neuer Bürgermeister: Jörn Lehmann (parteilos), 89,0 Prozent Es sind keine weiteren Kandidaten gegen Amtsinhaber Lehmann angetreten. Die Wahlbeteiligung lag laut vorläufigem Endergebnis bei 55,71 Prozent, das notwendige Quorum wurde klar erfüllt. Quelle: Gemeinde Liebenwalde

Michendorf (Potsdam-Mittelmark) Neue Bürgermeisterin: Claudia Nowka (BfM, Bürger für Michendorf), 70,5 Prozent Kandidaten: Martin Kaspar (SPD), 29,5 Prozent Bisheriger Amtsinhaber: Reinhard Mirbach (WG) Die Wahlbeteiligung lag in Michendorf bei 75,1 Prozent. Der Stimmanteil der Gewinnerin überstieg das notwendige Quorum deutlich. Quelle: Gemeinde Michendorf

Milower Land (Havelland) Neuer Bürgermeister: Felix Menzel (SPD), 90,1 Prozent Es sind keine weiteren Kandidaten gegen Amtsinhaber Menzel angetreten. Die Wahlbeteiligung lag laut vorläufigem Endergebnis bei 64,9 Prozent, das notwendige Quorum wurde klar erfüllt.

Mühlenbecker Land (Oberhavel) Neuer Bürgermeister: Filippo Smaldino (SPD), 52,0 Prozent Weiterer Kandidaten: Mario Müller (CDU), 48,0 Prozent Bisheriger Amtsinhaber: Filippo Smaldino (SPD) Die Wahlbeteiligung lag bei 71,0 Prozent. Amtsinhaber Smaldino konnte das notwendige Quorum erfüllen und bleibt Bürgermeister des Mühlenbecker Lands.

Röderland (Elbe-Elster) Neuer Bürgermeister: Markus Terne (parteilos), 85,7 Prozent Es sind keine weiteren Kandidaten gegen Amtsinhaber Terne angetreten. Die Wahlbeteiligung lag laut vorläufigem Endergebnis bei 63,4 Prozent, das notwendige Quorum wurde klar erreicht. Quelle: Gemeinde Röderland

Rüdersdorf bei Berlin (Märkisch-Oderland) Neue Bürgermeisterin: Sabine Löser (parteilos), 81,4 Prozent Weiterer Kandidat: Christian Götze (Grüne), 18,6 Prozent Bisheriger Amtsinhaber: André Schaller (CDU) In Rüdersdorf gaben 48,8 Prozent aller Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Löser ist die neue Bürgermeisterin, das notwendige Quorum wurde erfüllt. Quelle: Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Schönwalde-Glien (Havelland) Neuer Bürgermeister: Bodo Oehme (CDU), 57,7 Prozent Weitere Kandidaten: Karl-Heinz Kordt (Grüne), 24,3 Prozent Michael Rhein (AfD), 18,0 Prozent Bisheriger Amtsinhaber: Bodo Oehme (CDU) Die Wahlbeteiligung in Schönwalde-Glien lag bei 71,4 Prozent. Da Oehmes Stimmenanteil laut vorläufigem Endergebnis über dem Quorum liegt, kommt es nicht zu einer Stichwahl. Quelle: Gemeinde Schönwalde-Glien

Storkow (Mark) (Oder-Spree) Neue Bürgermeisterin: Cornelia Schulze-Ludwig (SPD), 58,0 Prozent Weitere Kandidaten: Christina Gericke (Freie Wählergemeinschaft Storkow), 30,2 Prozent Uwe Woweries (AfD), 11,8 Prozent Bisheriger Amtsinhaberin: Cornelia Schulze-Ludwig (SPD) Die Wahlbeteiligung lag bei 65,5 Prozent. Da Schulze-Ludwigs Stimmenanteil laut vorläufigem Endergebnis über dem Quorum liegt, kommt es nicht zu einer Stichwahl am 22. September. Quelle: Stadt Storkow (Mark)

Zossen (Teltow-Fläming) Neue Bürgermeisterin: Wiebke Schwarzweller (FDP), 58,3 Prozent Weitere Kandidatin: Michaela Schreiber (Plan B), 41,7 Prozent Bisheriger Amtsinhaber: Michaela Schreiber (WG) Die Wahlbeteiligung lag bei 61,2 Prozent. Schwarzwellers Stimmenanteil lag laut vorläufigem Endergebnis klar über dem Quorum. Deshalb kommt es in Zossen nicht zu einer Stichwahl. Quelle: Stadt Zossen