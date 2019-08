In 30 Städten und Gemeinden in Brandenburg wird am 1. September parallel zur Landtagswahl auch über das Amt des Bürgermeisters abgestimmt. Mögliche Termine für eine Stichwahl sind am 15. oder 22. September.

In 30 Brandenburger Städten und Gemeinden stimmen die Bürgerinnen und Bürger am 1. September über das Amt des Bürgermeisters ab. Die Spitzen der Rathäuser werden auf acht Jahre besetzt.

Um zu gewinnen, müssen die Kandidaten mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten. Außerdem muss der jeweilige Kandidat oder die Kandidatin ein Quorum von mindestens 15 Prozent der wahlberechtigten Personen erhalten haben.



Erreicht keiner der Anwärter die erforderliche Mehrheit, gehen die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen in eine Stichwahl. Die Stichwahlen sind je nach Wahlort am 15. oder am 22. September angesetzt.



