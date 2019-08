Seit 16 Jahren ist Michaela Schreiber Bürgermeisterin in Zossen - und will es auch bleiben. Doch bei der Wahl am 1. September sieht sie sich einem breiten Parteienbündnis gegenüber. Das will Wiebke Schwarzweller in den Chef-Sessel hieven. Von Michel Nowak

Der Haushalt ist nach Aussage der Bürgermeisterin ausgeglichen. Michaela Schreiber ("Wählergruppe Plan B") strebt ihre dritte Amtszeit an. Die amtierende Rathaus-Chefin hat auch nur eine Gegenkandidatin: Wiebke Schwarzweller (FDP) will die Amtsinhaberin unbedingt ablösen. Die gebürtige Würzburgerin wird dabei von einer breiten Parteien-Allianz von den Grünen bis zur CDU unterstützt.

Der Wahlkampf in Zossen - übrigens der einzige Ort in Brandenburg, in dem sich zwei Frauen um das Bürgermeister-Amt bewerben - wird mit harten Bandagen geführt. Beide Lager fühlen sich teils persönlich durch die andere Seite diffamiert. Und beide geben sich selbstbewusst, dass die Mehrheit der Einwohner hinter ihnen steht.

Herausforderin Wiebke Schwarzweller will vor allem mehr Transparenz in allen Bereichen der Verwaltung durchsetzen. "Ich habe in den vergangenen Jahren in Zossen festgestellt, dass der demokratische Grundgedanke leidet", sagt die 40-Jährige, "und ich möchte eine stärkere Bürgerbeteiligung im Rathaus haben."

Die amtierende Rathaus-Chefin verweist hingegen auf viele Erfolge in den vergangenen 16 Jahren ihrer Amtszeit. Langfristige wie den steten Zuzug und aktuelle wie den gerade begonnenen Neubau der Gesamtschule Dabendorf. "Wir haben ein angenehmes Lebensgefühl in unserer Stadt", sagt Michaela Schreiber. "Wir entwickeln uns auf alle Fälle sehr gut. Ich versuche diese Entwicklung sozusagen immer schon vorherzunehmen." Das bedeute etwa, dass alle Zuzügler in diesem Jahr einen Kitaplatz bekommen hätten, so die Bürgermeisterin. "Anders als in anderen Kommunen haben wir alle bedienen können." Damit steht zwischen den Kandidatinnen in der Frage um die Kita-Kapazitäten Aussage gegen Aussage.

Michaela Schreiber sieht in jedem Fall noch viele Aufgabenfelder für sich in Zossen. Langweilig werde ihr der Bürgermeisterberuf ganz sicher nicht. "Diese Stadt ist meine Heimat und mir ist es extrem wichtig, daran mitzuwirken, dass es meiner Stadt gut geht", so die 48-Jährige.