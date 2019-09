Während die FDP den Sprung in den Brandenburger Landtag verpasst, können die Liberalen bei den Bürgermeisterwahlen durchaus Erfolge verbuchen. Für eine Überraschung sorgte Wiebke Schwarzweller in Zossen (Teltow-Fläming). Die FDP-Politikerin errang nach dem vorläufigen Endergebnis 58,3 Prozent der Stimmen. 5.664 Menschen machten ihr Kreuz bei der Herausforderin. Die bisherige Amtsinhaberin Michaela Schreiber (Plan B) erreichte 41,7 Prozent, das waren 4.056 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 61 Prozent.

Schwarzweller konnte fast alle Ortsteile der knapp 18.000 Einwohner zählenden Gemeinde gewinnen, nur in Horstfelde und Schünow hatte die langjährige Amtsinhaberin Michaela Schreiber die Nase vorn. Dem Duell der beiden Frauen waren in den zurückliegenden Monaten heftige Auseinandersetzungen vorausgegangen - weitere Bewerber um den Posten im Rathaus gab es nicht. Schreiber war 16 Jahre lang Zossens Bürgermeisterin und verwies im Wahlkampf auf den ausgeglichenen Haushalt der Gemeinde. Auch der stetige Zuzug und der begonnene Neubau einer Gesamtschule stehe auf ihrer Habenseite. Die FDP-Herausforderin Schwarzweller hingegen bemängelte eine ihrer Ansicht nach hohe Intransparenz in der Verwaltung. "Ich habe in den vergangenen Jahren in Zossen festgestellt, dass der demokratische Grundgedanke leidet", sagte die 40-Jährige, "und ich möchte eine stärkere Bürgerbeteiligung im Rathaus haben." Schwarzweller wurde auch von den Ortsgruppen der Grünen und CDU unterstützt.

Grundsätzlich scheint der Landkreis Teltow-Fläming ein recht gutes Pflaster für die FDP zu sein. In Rangsdorf holte Bürgermeister Klaus Rocher 48,6 Prozent und muss sich jetzt in einer Stichwahl Oliver Scharfenberg (Die Rangsdorfer) stellen. Den prozentual größten Wahlsieg verbuchen die Liberalen aber im Havelland. In Ketzin holte sich Amtsinhaber Bernd Lück stolze 80 Prozent.



Bei den Landtagswahlen scheiterte die FDP jedoch an der Fünf-Prozent-Hürde. Ihr bestes Ergebnis fuhr die FDP im Wahlkreis Potsdam-Mittelmark IV (7,9 Prozent) ein, auch in Cottbus reichte es für 5,7 Prozent. In allen anderen Wahlkreisen blieben die Liberalen unter fünf Prozent.