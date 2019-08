Bild: rbb|24/Markus Kowalski

Stichprobe Brandenburg | Nitzahn - "Niemand interessiert sich für unser gottvergessenes Nest"

13.08.19 | 07:10 Uhr

Im Havelland gilt das Dorf Nitzahn als AfD-Hochburg. Bei der Europawahl haben hier 43,5 Prozent die Partei gewählt. Warum? Von Markus Kowalski

Am 1. September 2019 haben mehr als zwei Millionen Brandenburgerinnen und Brandenburger die Möglichkeit, den neuen Landtag zu wählen. Doch wie sieht das Leben in der Mark abseits des Berliner Speckgürtels aus? Was bewegt die Menschen? Wir haben uns im Land umgeschaut. Entstanden ist die Serie "Stichprobe Brandenburg".*

Die Landstraße 96 verbindet das Dorf Nitzahn mit dem Rest der Welt. Oft fahren aber nicht die rund 300 Einwohner von Nitzahn auf dem welligen Asphalt, sondern Lastwagen und Traktoren. Sie rauschen durch, um weiter zu fahren, zur nächsten Bundesstraße oder zum Milchhof. Wer in Nitzahn lebt, wohnt deswegen lieber in einer Seitenstraße, wo man das Dröhnen nicht hört. So wie Axel Wusterhaus. In seinem Dreiseitenhof ist genug Platz für zwei Autos, einen Hühnerstall und einen Schäferhund. Der 30-Jährige wohnt schon sein ganzes Leben lang hier. "Ich will nicht, dass meine Tochter später mal in der Schule ausgelacht wird, weil sie sagt, sie kommt aus Nitzahn", sagt Wusterhaus. Er organisiert regelmäßig Dorffeste, damit in Nitzahn was los ist. Bei der Mai-Party feiern die Nitzahner jedes Jahr neben der Landstraße vor dem Dorfeingang. Fährt man die Straße einen Kilometer weiter, kommt man ins Nachbardorf Knoblauch. Hier richtet Wusterhaus jedes Jahr das Bier-Festival und das Trecker-Treffen aus.

"Ich kann kein Nazi sein"

Sein Dorf sei ein "braunes Kaffnest", hat Wusterhaus auf Facebook gelesen. Bei der Europawahl im Mai kam hier die AfD auf 43,5 Prozent der Stimmen. Damit war Nitzahn der Ort im Havelland mit dem höchsten Wahlanteil für die Partei. Die Märkische Allgemeine nannte das Dorf daraufhin eine "absolute AfD-Hochburg". Alex Wusterhaus sagt: "Nur weil man aus Nitzahn kommt, ist man nicht gleich ein Nazi", sagt er. "Ich habe zwei schwule Nachbarn und arbeite mit Behinderten, ich kann kein Nazi sein." Die Parteien sollten sich fragen, warum das so ist. Ihn störe, dass die Sozialleistungen so hoch seien. "Wieso bekommt jemand, der nicht arbeitet, genauso viel durch Stütze wie jemand, der arbeitet?" Es müsse einen Anreiz geben, arbeiten zu gehen. In Nitzahn sei zum Glück fast niemand arbeitslos.

Gabriele Poschitzki ist die Wirtin vom "Nitzahner Eck"

Gastronomin meidet Politik-Gespräche

Rund 300 Meter weiter wohnt Gabriele Poschitzki. Ihr Haus steht direkt an der Landstraße 96. Dass die so viel befahren ist, stört sie nicht. Denn so ist ihr Restaurant "Nitzahner Eck" gut zu finden. Seit 1992 bewirtet sie hier Gäste, es ist die einzige Gaststätte im Ort. Anfangs seien noch die Nitzahner zum Essen und Trinken gekommen. "Seit der Einführung des Euro haben die Leute weniger Geld in der Tasche und kommen nicht mehr", sagt Poschitzki. Heute kämen nur noch Durchreisende, die den Sommer im Bungalow an der Havel oder an der Elbe verbringen. Eigentlich unterhält sich Poschitzki gern mit ihren Gästen, sagt sie, sie sei neugierig. Aber wenn ein Tisch über Politik spreche, halte sie sich raus: "Als Gastronom muss ich neutral bleiben, sonst würde ich Kunden verlieren." Niemals würde sie sich zu einer Partei bekennen. "Sonst hätte ich nur Hasser um mich." Deswegen möchte sie auch nicht sagen, was sie von der AfD hält.

Offener ist ein anderer Mann in Nitzahn. Er möchte nicht genannt werden. Er spreche täglich mit vielen anderen Menschen hier in der Gegend: "Dass wir hier AfD wählen, ist Protest. In anderen Dörfern trauen sich die Leute nicht, AfD zu wählen", sagt er. Ihn störe es nicht, dass Nitzahn als AfD-Hochburg gilt. "Je mehr man die Leute dafür beschimpft, desto größer wird der Protest." Er fände es gut, wenn die AfD ab September das Land mitregieren würde. Laut rbb Brandenburg-Trend könnte die AfD stärkste Kraft bei der Landtagswahl werden. In der letzen Umfrage lag die Partei bei 21 Prozent. Früher fuhr er auf der Landstraße 96 von Nitzahn aus in eine andere Gemeinde. Heute sind die Nachbarorte zu einer Gemeinde verschmolzen, dem Milower Land. Im Jahr 2003 wurden in Brandenburg viele Gemeinden zusammengelegt. Nitzahn verlor seine politische Eigenständigkeit. Der Mann sagt, er sei früher politisch aktiv gewesen. Für das Milower Land habe er nicht mehr kandidieren wollen: "Wenn ich im eigenen Ort nichts mehr zu sagen habe, mache ich nicht mit."

Joachim Berger-Frahm lebt mit seinem Mann in der Schulstraße

Ehemalige Nitzahner kehren zurück und bauen

Die B 96 brachte auch neue Gesichter ins Dorf. Vor sechs Jahren kaufte sich Joachim Berger-Frahm mit seinem Mann ein Haus in der Schulstraße. Nach 15 Jahren in einer Mietwohnung in Prenzlauer Berg in Berlin wollte er raus auf Land. Mit einem Garten, der genug Platz für Bienen und Beete hat. Sein Mann gehe arbeiten, er bleibe zu Hause und kümmere sich um den Hof. "Ich bekomme aber keine Stütze", betont er. Das Haus, das er gekauft hat, war eines der letzten freien Grundstücke in Nitzahn. "Jetzt gibt es hier kein Bauland mehr", sagt Berger-Frahm. Nebenan wird noch ein Einfamilienhaus gebaut, an einem Richtkranz lässt der Wind die bunten Bänder wehen. Es seien vor allem die Söhne und Töchter des Dorfes, die zurückkehrten. Nitzahn hat eine Bushaltestelle, der Bus fährt selten. Deswegen nutzen fast alle das Auto. Den langen Fahrtweg von Rathenow oder Potsdam nehmen zwar die Nitzahner in Kauf, nicht aber die Politiker, sagt Joachim Berger-Frahm. "Solange ich mich erinnere, waren die Parteien nie hier im Ort", sagt er. Nur die AfD habe in diesem Jahr in Nitzahn eine Wahlkampfveranstaltung gemacht. "Ich habe das Gefühl, es interessiert sich niemand für unser gottvergessenes Nest."