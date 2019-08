Am 1. September 2019 haben mehr als zwei Millionen Brandenburgerinnen und Brandenburger die Möglichkeit, den neuen Landtag zu wählen. Doch wie sieht das Leben in der Mark abseits des Berliner Speckgürtels aus? Was bewegt die Menschen? Wir haben uns im Land umgeschaut. Entstanden ist die Serie "Stichprobe Brandenburg".*

"Hier gibt es ja auch nichts", meint Stammkundin Sabrina dazu, auch nicht viel, worüber man reden könne. Sie ist in Rathenow geboren, hat die kleine Stadt mit 25.000 Einwohnern nur für ihre Ausbildung in Brandenburg an der Havel verlassen und ist danach wieder zurückgekehrt. Jetzt lebt sie mit Partner und zwei Kindern wieder hier.

Die Dauerwelle wirkt ein, Sabrina erzählt. Die Lehrerin ihrer Kinder habe vor kurzem den Klassenraum gestrichen, auf eigene Kosten. Die Schule sei in einem schlechten Zustand, es gebe Schimmel in den Ecken, Geld für die Sanierung fehle. Den Schulplatz für ihre Kinder überhaupt erst zu finden, war auch nicht leicht, sagt Sabrina.

Es gibt vier Grundschulen im Ort und drei weiterführende Schulen, darunter ein Gymnasium. Viele Klassen seien überfüllt. 29 Prozent der Rathenower Bevölkerung sind über 65 Jahre alt. Rathenow ist damit deutlich "älter" als der brandenburgische Durchschnitt [ externer Link ]. Viele der jüngeren Bewohner pendeln zum Arbeiten in die umliegenden Städte. Deswegen gebe es auch viele offene Stellen in den sozialen Berufen, vermutet Sabrina.

Die beiden freuen sich, wenn neue Leute nach Rathenow ziehen: "Das Grundstück bei meiner Oma nebenan gehört jetzt auch Berlinern. Die haben ein schönes, günstiges Wassergrundstück und kommen am Wochenende her. Das hätten die in Berlin nicht haben können." Die Zugezogenen belebten Rathenow etwas, auch wenn sie nicht in Rathenow arbeiten.

Das Telefon klingelt, Norma nimmt ab, lacht, fragt danach, wie es geht. Die Leute kämen immer wieder, Norma trifft ihre Haarschnitte oft auf der Straße. Dass man sich hier kennt, man sich gut auskennt in der Stadt, das gefällt ihr. Sabrina ist fertig frisiert und geföhnt, die rotbraune Dauerwelle sitzt, die beiden Frauen verabschieden sich herzlich voneinander.

Abgesehen vom Miteinander und der Natur gibt es wenig, was Norma an Rathenow mag. Sie erzählt vom City-Center gegenüber; vor drei Jahren ist sie dort ausgezogen und hat ihren Salon auf die andere Straßenseite verlegt. Ihre Miete im Center sei doppelt so hoch gewesen, sagt Norma. Jetzt stehen viele Geschäfte im Gebäude leer.