Stichprobe Brandenburg | Wandlitz - Wachstumsschmerzen in Wandlitz

24.08.19 | 18:05 Uhr

Brandenburg boomt - und zwar rund um die Hauptstadt. In den Landkreis Barnim zieht es besonders viele Menschen, auch die Gemeinde Wandlitz wächst. Das gefällt nicht jedem. Von Maike Gomm

Am 1. September 2019 haben mehr als zwei Millionen Brandenburgerinnen und Brandenburger die Möglichkeit, den neuen Landtag zu wählen. Doch wie sieht das Leben in der Mark abseits des Berliner Speckgürtels aus? Was bewegt die Menschen? Wir haben uns im Land umgeschaut. Entstanden ist die Serie "Stichprobe Brandenburg".*

Bäcker, Fleischer, Bioladen: In Wandlitz gibt es vieles, was anderen Gemeinden in Brandenburg fehlt. Wenn hier ein Haus leer steht, dann meist, weil es gerade gebaut wird. In regelmäßigen Abständen rauschen Cabriolets, SUVs und Kleinwagen über die Prenzlauer Chaussee, die den Ortskern teilt. Direkt dahinter liegt der See, der Wandlitz so attraktiv macht. Ein hellgelber Kleinbus steht am Straßenrand bei der Apotheke. Er gehört Frank Schulze, oder auch Taxi Schulze, wie es in geschwungener Schrift auf dem Auto steht. Gerade schüttelt er die Fußmatten seines Wagens aus.

Die Nähe zu Berlin – Fluch oder Segen? Zu Taxi Schulze gehen in Wandlitz fast alle, die ein Taxi brauchen. 1988 hat er das Familienunternehmen übernommen und ist kurz darauf in den Ortsteil Klosterfelde gezogen. Wenn jemand mit vielen Wandlitzern spricht, ist es Schulze. "Schauen sie sich um. Die Leute haben alles, aber meckern." Er selbst ist zufrieden: "Wir profitieren ja durch die Berlinnähe. Viele haben Arbeit in Berlin. Da können die hier draußen wohnen und in der Stadt arbeiten. Und die kleinen Gewerke freuen sich über Aufträge. Das tut allen gut hier, glaube ich." Seine Kinder würden gern zurück nach Wandlitz ziehen, auch um irgendwann das Familienunternehmen zu übernehmen. Schulze ist 62. Eigentlich wollten die Kinder auf dem Grundstück ihres Vaters bauen, doch die Stadt habe den Bauantrag abgelehnt. Schulze hat Widerspruch eingelegt.

"Wir sind aktuell an unserer Schmerzgrenze"

Wandlitz liegt auf Platz zehn der am stärksten wachsenden Gemeinden in Brandenburg. 352 Einwohner hat Wandlitz zwischen 2017 und 2018 gewonnen. In dem Leitbild der Gemeinde steht: "Unsere Prämisse ist jedoch nicht 'Wachstum um jeden Preis'." Aktuell leben hier rund 22.000 Menschen. Katrin Bornkessel ist für die Bauleitplanung verantwortlich. Sie bestimmt, wie in Wandlitz gebaut wird. "Wir wollen eigentlich nicht unbedingt mehr Einwohner bekommen. Wir sind momentan an unserer Schmerzgrenze." Der Fokus der Stadt liegt derzeit auf anderen Themen: "Wir haben erst einmal mit der Daseinsvorsorge zu tun, das heißt soziale Infrastruktur, Kitas, Schulen. Verkehr ist ein großes Problem hier. Das sind eigentlich unsere vordergründigen Aufgaben. Also wir wollen keine neuen Siedlungen auf der grünen Wiese."

Nur ein paar hundert Meter vom Rathaus entfernt ragt ein Krahn in die Höhe. Hier entsteht das Neubaugebiet Louisenhain. Eine kleine Straße verbindet Einfamilienhäuser, die sich in regelmäßigen Abständen aneinander reihen. Die Dachziegel glänzen, die Fassaden sind ebenmäßig. 500 bis 2.000 Quadratmeter sind die Grundstücke groß. Im Ortskern von Wandlitz gibt es viele Baustellen und Neubauten. Dort wo früher die DDR-Elite wohnte, wollen heute Familien leben. Auch ein junges Paar aus dem Prenzlauer Berg will hier in den nächsten Jahren bauen. Noch leben sie in Berlin, fahren nur am Wochenende raus. Ihr Grundstück in Wandlitz haben sie letztes Jahr gekauft. Sarah ist hier aufgewachsen. Ihre Eltern leben nur ein paar Straßen weiter. Seitdem hat sich einiges geändert: "Es wurde so viel gebaut. Hier vorne haben wir eine neue Grundschule bekommen. Das Feld wurde komplett bebaut."

Berliner suchen die Ruhe

Wenn man von Berlin nach Wandlitz will, muss man aktuell in Karow von der S-Bahn in den Regionalzug umsteigen – der fährt nur einmal die Stunde. Ab 2023 soll die Stammstrecke der Heidekrautbahn reaktiviert werden. Die Niederbarnimer Eisenbahn soll dann alle halbe Stunde zwischen Berlin-Gesundbrunnen und Klosterfelde fahren. "Das brauche ich nicht unbedingt", sagt Sarah. "Also ich bin ja rausgezogen, weil hier nicht so viele Leute sind." Die beiden sind in Berlin gemeldet. Weder bei der Landtagswahl, noch bei der Bürgermeisterwahl, die in Wandlitz ebenfalls am 1. September ist, können sie deswegen ihre Stimme abgeben. Verfolgen werden sie die Wahlen trotzdem.

Nicht jeder in Wandlitz wird wählen

Taxifahrer Frank Schulze wird auf jeden Fall zur Wahl gehen, aber auf eine Partei will er sich noch nicht festlegen. Von den Leuten, die bei ihm im Auto sitzen, würden sich fast alle für die AfD aussprechen. "Egal ob hier in Brandenburg, in Berlin oder von anderswo." Sorgen macht ihm das nicht: "Ich bin ja der Auffassung man soll die in die Verantwortung nehmen. Also man muss da keine Angst haben in einer Demokratie." Bei der Europawahl wurde die AfD in Wandlitz mit 20,2 Prozent stärkste Kraft. Bei der Kommunalwahl wurde sie mit 16,8 Prozent zweitstärkste Partei hinter der SPD. Die Sozialdemokraten erhielten auch bei der letzten Landtagswahl in Barnim die Mehrheit.

An diesem Mittwochvormittag fährt Taxifahrer Schulze vor allem ältere Menschen. Zur Apotheke oder zum Arzt. Herrn Gutglück holt er im Krankenhaus in Bernau ab. Der 86.Jährige hat Probleme mit den Augen und kann selbst kein Auto mehr fahren. Er lebt im Ortsteil Stolzenhagen, wo der Bus einmal die Stunde kommt. Gutglück wird nicht wählen gehen: "Da müsste ick mir ja wieder ein Taxi nehmen."