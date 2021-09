Franziska Giffey (SPD), Bettina Jarasch (Grüne), Kai Wegner (CDU), Klaus Lederer (Linke), Kristin Brinker (AfD) und Sebastian Czaja (FDP) stellen sich in der Live-Sendung den Fragen von Jessy Wellmer und Sascha Hingst. In der anderthalbstündigen Wahlrunde können auch Zuschauer live ihre Fragen stellen.

Steigende Mieten und Wohnungsbau zählten in diesem Jahr zu den Kernthemen des Berliner Wahlkampfes. Den von der rot-rot-grünen Koalition eingeführten Mietendeckel hat das Bundesverfassungsgericht im Frühjahr gekippt. Jetzt im Wahlkampf vor der Abgeordnetenhauswahl preisen die Parteien also umso mehr ihre Ideen an, wie es in der Wohnungspolitik weitergehen soll: Linke und SPD wollen sich auf Bundesebene weiter für eine Begrenzung von Mieten einsetzen. Die Grünen sprechen von einem "Pakt" mit Wohnungsunternehmen, der zu bezahlbaren Mieten führen soll, die CDU von einem "Bündnis" mit der Wohnungswirtschaft, die AfD will mehr Mieter zu Eigentümern machen.

Einig sind sich die meisten Parteien darin, dass Berlin tausende neue Wohnungen braucht. Dazu kommen Pläne, private Immobilienkonzerne zu vergesellschaften, um faire Mieten zu garantieren. Diese Idee treibt vor allem die Initiative "Deutsche Wohnen & Co enteignen" voran. Denn am selben Tag der Wahl gibt es dazu in Berlin einen Volksentscheid. "Wir haben einen Großteil der Bevölkerung hinter uns", sagte ein Mitglied der Initiative im Interview mit Team Upward des ARD-Mittagsmagazins.