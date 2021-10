Fehler bei der Beschriftung - Druckerei beauftragte Nachkontrolle von Stimmzetteln in Berlin

08.10.21 | 15:43 Uhr

Die Suche nach Gründen für die Wahlpannen in Berlin dauert an. Die falsche Etikettierung von Stimmzetteln durch die Auftragsdruckerei ist wohl ein Teil der Fehlerkette gewesen - dabei hatte die Druckerei sogar Nachkontrollen veranlasst. Von Hasan Gökkaya



Bei der Aufarbeitung der zum Teil chaotischen Zustände bei den Wahlen in Berlin rückt auch die für die Stimmzettel zuständige Druckerei in den Fokus.

Die Brandenburgische Universitätsdruckerei war vom Land Berlin mit dem Druck der Wahlzettel für die Wahlen in Berlin zum Deutschen Bundestag, zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen sowie der Abstimmungszettel für den Volksentscheid "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" beauftragt worden – diesem Auftrag kam die Druckerei auch nach. Jedoch seien im Vorfeld der Wahlen Probleme "in einigen wenigen Fällen" bei der Konfektionierung der Wahlunterlagen bekannt geworden. Die Druckerei beauftragte deshalb Personal, die in den Bezirkswahlämtern stehenden Kisten zu kontrollieren, wie die Landeswahlleitung rbb|24 am Donnerstag mitteilte.



Kontrollen nicht in allen Bezirken durchgeführt

Die Landeswahlleitung hatte dem rbb-Inforadio bestätigt, dass die Kontrollen durch das Personal der Druckerei Anfang September auch stattfanden. Über die Größenordnung der Kontrollen könne das Landeswahlamt keine Angaben machen, da "die Druckerei sich mit den Bezirkswahlämtern direkt in Verbindung gesetzt hat", erklärte sie. Auf Nachfrage von rbb|24 bei drei der zwölf Berliner Bezirke, die laut Innensenator Andreas Geisel (SPD) besonders von Problemen betroffen waren, gaben zwei an, dass es nicht zu Kontrollen gekommen sei, der dritte antwortete bislang nicht. Dass am Wahlsonntag Pannen nicht weiter eingedämmt wurden, lag möglicherweise also auch daran, dass die beauftragten Kontrolleure nicht in allen Bezirken waren. Die konkreten Gründe hierfür sind nicht gänzlich klar.

In Pankow habe man das Angebot abgelehnt, "da wir zum damaligen Zeitpunkt bereits unsere eigene Prüfung der Stimmzettel mit hohem Personlaufwand durchgeführt hatten", erklärte das Bezirksamt. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg teilte hingegen mit, Kontrollen durch das Personal der Druckerei habe es vor Ort nicht gegeben - ein solches Angebot habe nicht vorgelegen. Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hatte bis Freitag auf die Anfrage noch nicht geantwortet. Auch Innensenator Geisel wies am Freitag während einer Pressekonferenz im Beisein des Regierenden Berliner Bürgermeisters Michael Müller (SPD) auf Fehler der Druckerei hin, etwa durch nicht sortenreine Verpackungen und falsche oder fehlende Beschriftungen. Zuvor hatte der Senator dazu schon am Mittwoch Stellung genommen. Geisel sagte jedoch auch, dass die Mehrzahl der Bezirke am Ende Fehler durch eigene Kontrollen oder mit Hilfe der Druckerei weitestgehend verhindert hätten.

Druckerei äußert sich nicht

Ob und wie es zu Fehlern beim Drucken kam, dazu machte die Druckerei keine Angaben. Auf Nachfrage von rbb|24 verwies die Brandenburgische Universitätsdruckerei "an den Auftraggeber" - also das Land Berlin. Die Landeswahlleitung teilte mit, dass ein Hinweisblatt erstellt worden sei, in dem gebeten wurde, vor der Ausgabe die Stimmzettel zu kontrollieren. "Das Hinweisblatt wurde an alle Bezirke gesendet, mit der Bitte es den Wahlvorständen am Sonnabend vor der Wahl zu übergeben." Nach Recherchen von rbb-Inforadio bestritten einige Wahlvorstände das jedoch. Sie gaben bei Gesprächen an, keine Hinweisblätter erhalten zu haben.

Möglicherweise Probleme in 100 Wahllokalen

Nach dem Superwahlsonntag in Berlin am 26. September hatten sich Berichte über fehlende oder falsche Stimmzettel, mögliche Auszählungs- und andere Pannen gehäuft. Geisel schloss am Freitag nicht aus, dass es in einzelnen Wahlkreisen zu Nachprüfungen oder Nachwahlen kommen könnte. Bereits am Sonntag hatten sich zudem den ganzen Tag über lange Schlangen vor Wahllokalen gebildet. Zum Teil gaben Wähler noch weit nach offizieller Schließung der Lokale ihre Stimmen ab. Somit bekamen einige Wähler wohl die um 18 Uhr veröffentlichten Prognosen und bei der Bundestagswahl auch die wenig später veröffentlichte erste Hochrechnung mit, noch bevor sie ihre Kreuze machten. Geisel zufolge gibt es in rund 100 der 2.245 Wahllokale in Berlin zu überprüfende Vorgänge.

Klagen zur Wahlanfechtung erwartet

Am 14. Oktober stellt die Landeswahlleitung das amtliche Endergebnis der Wahlen auf Landesebene fest. Der Regierende Bürgermeister Müller geht davon aus, dass die Wahlpannen in Berlin nach aktuellem Kenntnisstand nicht mandatsrelevant sind. Die Unregelmäßigkeiten in einigen Berliner Wahllokalen hätten die Wahl nicht verfälscht. Allerdings wird erwartet, dass sich Menschen an den Verfassungsgerichtshof wenden, um das Ergebnis anzufechten.

