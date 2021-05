Das erstaunt. Denn noch vor einer Woche hatte die jetzt Zurückgetretene dem "Tagesspiegel" [tagesspiegel.de] gesagt, das Thema Doktorarbeit sei für sie durch: "Für mich kann man mal sagen, der Drops ist gelutscht." Und sie betonte bei der Gelegenheit, dass sie ihren Rücktritt seinerzeit für das vorangegangene Prüfverfahren der Freien Universität in Aussicht gestellt hatte - nicht aber für das jetzt noch laufende : "Das Verfahren, in dem ich das gesagt habe, ist abgeschlossen. Das ist beendet."

Und nun, acht Tage später, also doch der Rückzug vom Ministerinnenamt. Konsequenz und Geradlinigkeit lässt sich da nur schwer hineindeuten. Geradlinig zeigt sich Giffey allenfalls als Spitzenkandidatin. Ihren Genossinnen und Genossen hatte sie sich bei ihrer Nominierung nicht etwa als reuige Täterin präsentiert, weil die Universität ihr schon im ersten Verfahren vorsätzliche Täuschung bescheinigt hatte. Stattdessen stellte sie die Relevanz einer solchen wissenschaftlichen Arbeit infrage und versicherte, sie werde, komme, was wolle, ihre Partei "nicht im Stich lassen".

An dieser Linie hält sie nun in der Tat geradlinig fest, genauso wie ihre Partei. Das folgt der schlichten Logik, dass die Berliner Sozialdemokratie keine Alternative zu Giffey sieht. Niemand aus den eigenen Reihen war in Umfragen zuletzt beliebter als die Ex-Ministerin. Kein Berliner Sozialdemokrat war präsenter in den bundesweiten Nachrichten als sie. Denn im Bund besetzte sie als Familienministerin ein Ressort mit vielen Anknüpfungspunkten an die Lebensverhältnisse in der Hauptstadt.

Gäbe es nicht die Doktorarbeit, wäre Franziska Giffey eine makellose Traumkandidatin, wie sich die SPD keine bessere wünschen könnte. Und so knüpft die SPD nun ihre Hoffnung ganz daran, dass das unrühmliche Kapitel einfach in Vergessenheit gerät. "Wir freuen uns auf den Wahlkampf, der sich hoffentlich nicht auf FU und Doktorarbeit bezieht, sondern auf die Frage: Wie wollen wir in Berlin leben, wer kann sich diese Stadt leisten und wie kommt man gut von A nach B", formuliert es der SPD-Abgeordnete Sven Kohlmeier.