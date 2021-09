Vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin und der Bundestagswahl haben viele politische Parteien in den heißen Wahlkampfmodus geschaltet. Sie werben auf der Straße, bei öffentlichen Wahlkampfveranstaltungen sowie in digitalen Kanälen um die Wählergunst.

Wichtig ist: Die erhaltenen Adressdaten müssen bis spätestens einen Monat nach der Wahl vernichtet werden. Wer keine personalisierte Wahlwerbung erhalten will beziehungsweise keine Weitergabe seiner Daten durch die Meldebehörden wünscht, kann dies per Veto bei der zuständigen Stelle reklamieren. In Berlin ist dies das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten. Widersprüche sind hier an die Zentrale Einwohnerangelegenheit zu adressieren.

Unpersonaliserte Wahlwerbung, auf der also keine konkrete Anschrift vermerkt ist, in Briefkästen zu werfen, ist übrigens nicht erlaubt, wenn der Briefkasten mit einem Werbeverbot gekennzeichnet ist. Dies hat das Kammergericht Berlin (KG, Urteil vom 21.09.2001 - 9 U 1066/00) bereits vor 20 Jahren entschieden. Demnach gelten Werbeverbote an Briefkästen auch für politische Parteien in gleicher Weise wie für Unternehmen. Das Bundesverfassungsgericht hat die Berliner Entscheidung zudem bestätigt.

Für personalisierte Wahlwerbung gilt das aber nicht. "Für Werbesendungen, die unter Verwendung der vollständigen Anschrift per Post an Wähler:innen versandt werden, gilt dies nicht. Denn in diesen Fällen können die Postzusteller:innen nicht zweifelsfrei erkennen und entscheiden, ob es sich bei einem Brief ausschließlich um Werbung handelt", heißt es dazu im Ratgeber der Berliner Datenschutzbeauftragten.