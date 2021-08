Am 26. September sind Bundestagswahl und Berlin-Wahlen. Seit Sonntag hängen in Berlin wieder Wahlplakate. Wie sinnvoll ist diese Form des Wahlkampfes noch im digitalen Zeitalter? Interview mit Politikwissenschaftler Tilman Mayer von der Universität Bonn.

Tilman Mayer : Ja, man könnte natürlich diesen Eindruck haben. Aber man täuscht sich dabei. Plakate haben insbesondere die Bedeutung, die eigenen Leute zu mobilisieren. Das heißt also, wenn ich für die SPD ansprechbar bin als Wähler, dann kommt es mir darauf an, dass ich möglichst viele von diesen Plakaten sehe. Dazu fühle ich mich mobilisiert, motiviert, und das muss man einfach sehen. Das heißt umgekehrt, wenn diese Plakate nicht da wären, würde ich irritiert sein als SPD-Wähler. Deswegen sind diese Plakate keine Steinzeit-Formen, sondern aktuell und notwendig.

In einer Reportage aus Norddeutschland, die wir in diesen Tagen im Programm hatten, wurde gesagt, dass diese Plakate auch die Funktion haben, allen zu signalisieren: 'Hier guck mal, es steht eine Bundestagswahl an, die ist wichtig, beschäftigt euch mal damit.' Wird das in der Politikwissenschaft auch so gesehen?

Ja durchaus. Es gibt in der Wahl-Hochphase eine gewisse Möglichkeit, die Personen, die wählen sollen, mehr zu erreichen, mehr zu motivieren, zu gucken, worauf kommt es eigentlich an? Und dann schaut man sich durchaus diese Plakate an, wenn man durch die Stadt läuft oder auf dem Land fährt. Denn die wiederholen sich ja dadurch, dass man sich selber bewegt. Und das prägt sich dann durchaus ein. Und insofern sind sie durchaus nicht verkehrt, auch im Internetzeitalter.