Franziska lächelt. Kai lächelt. Klaus lächelt. Bettina lächelt. Sebastian lächelt. So viele zugewandte Gesichter sehen die Menschen in der als notorisch raubeinig verschrienen Hauptstadt sonst im ganzen Jahr nicht.

34 Parteien, so viele wie noch nie seit 1990, sind vom Landeswahlausschuss für die Abgeordnetenhauswahl am 26. September zugelassen worden. Hier finden Sie Steckbriefe aller bei der Berlin-Wahl antretenden Parteien.

Auch Michael Müller lächelt. Allerdings fällt der Regierende Bürgermeister dabei fast unten raus aus seinem schlecht designten Wahlplakat. Aber da Müller nicht mehr ins Rote Rathaus will, sondern "nur" in den Bundestag, muss das wohl reichen.

Am 26. September sind Bundestagswahl und Berlin-Wahlen. Seit Sonntag hängen in Berlin wieder Wahlplakate. Wie sinnvoll ist diese Form des Wahlkampfes noch im digitalen Zeitalter? Interview mit Politikwissenschaftler Tilman Mayer von der Universität Bonn.

Die neue Partei Klimaliste Berlin punktet einerseits mit teils liebevoll selbstgemalten Plakaten und dem schrulligen Denglisch "Ick will Future". Nur, was meint sie mit "Klimaschutz skalieren"? Wer da geistig nicht gleich aussteigt und sich stattdessen zu Hause erstmal den Duden greift, hat sich das Fleißbienchen wirklich redlich verdient.

Studien haben gezeigt, dass Menschen im Durchschnitt zwei Sekunden lang auf ein Wahlplakat schauen. Das dürfte bei manchem Motiv nicht im Ansatz ausreichen, um es zu verstehen. Etwa wenn die Linkspartei plakatiert: "Mieterinnen Schützen Die Linke". Also will die Linke Mieterinnen schützen? Oder sollen die Mieterinnen die Linke schützen? Und warum fehlt das Gender-Sternchen? Vielleicht funktioniert das Plakat besser auf Türkisch – das gibt's nämlich auch.

Manche der großen Straßen sind derart mit Plakaten vollgehängt, dass einem im Wahl-Wald ganz wuschig wird. Zu welcher Partei gehört nochmal dieser seltsame Piet Klocke? Und warum glaubt er, dass Berlin "Synapsenflattern" braucht? Ach so, das ist gar kein Wahlplakat, das ist Werbung für ein Comedy-Programm.

Apropos laut gelacht: Die paneuropäische Partei Volt wirbt für sich mit dem Slogan "New Kiez on the Block". Haha, um mit den echten New Kids zurückzuschlagen: "Let's try it again". Klaus Lederer, der Spitzenkandidat der Linken, verspricht auf seinem Plakat: "Mit Euch mach ich das". Klingt irgendwie nur unwesentlich eleganter als "Ich mach’s mit Euch".

Irgendwann schwirrt einem der Kopf vor lauter Eindrücken und Fragen. In wie vielen Sprachen hat die Initiative "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" eigentlich plakatiert? Warum hat das SPD-Herz lauter Kanten statt schöner Rundungen? Was macht Bettina Jarasch unter dem Werbe-Plakat für die Hüpfburgen-Oase - hängen die nur zufällig zusammen rum oder ist das eine versteckte Botschaft?

Der Plakat-Wahlkampf hat gerade erst begonnen und die CDU legt gerade erst richtig los mit ihrem Slogan "Bereit für mehr". Aber in Berlin sind viele vermutlich jetzt schon bereit für weniger.