Wieviele Menschen ohne festen Wohnsitz in Berlin leben, darüber gibt es nur Schätzungen. Ihre Wahlstimme dürfen sie am 26. September trotzdem abgeben. Dafür müssen sie allerdings einen Antrag stellen - und sich an gewisse Stichtage halten.

An den Wahlen am 26. September dürfen in Berlin auch Personen teilnehmen, die nicht im Melderegister eingetragen sind. Das teilte die Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin am Mittwoch mit.

Personen ohne festen Wohnsitz müssen demnach die Aufnahme ins Wählerverzeichnis beantragen. Den Antrag können sie beim Wahlamt des Bezirkes stellen, in dem sie sich gewöhnlich aufhalten, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Mit dem Antrag müssen die Personen erklären, dass sie wahlberechtigt und in keinem Melderegister verzeichnet sind.