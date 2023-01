Gut zweieinhalb Wochen vor der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl in Berlin ist der sogenannte Wahl-O-Mat am Mittwoch online gegangen. Mithilfe des Online-Angebots könnten Nutzerinnen und Nutzer ihre eigenen politischen Positionen mit denen der zur Wahl zugelassenen Parteien vergleichen, teilte die Landeszentrale für politische Bildung in Berlin mit.

Der Wahl-O-Mat soll insbesondere junge Wahlberechtigte informieren und zur Wahl "mobilisieren".