Laut Generalsekretär Gordon Hoffmann beteiligten sich bis zum Ende der Abstimmung am Freitagmittag 2.300 der 5.400 Mitglieder an der Befragung. Das entspricht einer Beteiligung von 43 Prozent.

Die Stimmen sollen am Sonntag ausgezählt werden. Das Ergebnis werde im Anschluss am frühen Nachmittag bekannt gegeben, hieß es. Gültig ist das Votum der Parteimitglieder erst, wenn es beim Landesparteitag am 25. März bestätigt wird. Dort sind 240 Delegierte zur Wahl des Landesvorsitzenden aufgerufen.



Die Beteiligung liegt auf dem Niveau des letzten CDU-Mitgliederentscheids über den rot-schwarz-grünen Koalitionsvertrag im Jahr 2019, als sie ebenfalls 43 Prozent betrug. An der Befragung zum CDU-Bundesvorsitz vor etwas mehr als einem Jahr hatten sich deutschlandweit mehr als 64 Prozent der Parteimitglieder beteiligt. Damals standen jedoch mehrere Kandidaten zur Auswahl.