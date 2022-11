In welchen Wahlkreisen waren das Ergebnis zur Wahl des Abgeordnetenhauses im Jahr 2021 besonders knapp? rbb|24 hat die Ergebnisse noch einmal ausgewertet und zeigt in den folgenden Karten und Tabellen die Top 10 bei den Erst- und Zweitstimmen.

In keinem Wahlkreis war das Erststimmen-Ergebnis bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl 2021 so knapp wie in Charlottenburg-Wilmersdorf 06, einem von der Fläche sehr kleinen Gebiet an der Grenze zu Tempelhof-Schöneberg. Gerade einmal 19 Stimmen trennen hier den Gewinner Alexander Kaas Elias (Grüne) und Franziska Becker (SPD).

Fast ebenso knapp war es im Wahlbezirk Pankow 03, gelegen an der Grenze zu Mitte. Hier lag der noch amtierende Kultursenator Klaus Lederer (Linke) lediglich 24 Stimmen hinter der Gewinnerin, Oda Hassepaß (Grüne). Ein knappes Duell zwischen Kandidaten der Linken und der Grünen gab es auch im Wahlbezirk Pankow 05, wo sich Luis Krüger (Grüne) am Ende gegen Katrin Seidel durchsetzte. In Friedrichshain-Kreuzberg 04 unterlag die frühere Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) dem Linke-Kandidaten Damiano Valgolio.