"Wissen Sie, was ich wählen werde?", fragt ein Rentner mit brauner Lederjacke, die graue Wollmütze tief in die Stirn gezogen, und gibt die Antwort gleich mit: "Die CDU!" Giffey reagiert nicht verdutzt, sie nickt und revanchiert sich mit einer Gegenfrage: "Wissen Sie, wer dann wahrscheinlich ins Rathaus kommt?" Dem Mann bleibt noch kurz Zeit "Wegner" einzuwerfen, den Nachnamen des CDU-Spitzenkandidaten, bevor die Regierende Bürgermeisterin wieder übernimmt: "Nee, Frau Jarasch. Wenn Sie CDU wählen, wird die SPD geschwächt."

Die CDU kann in der Berliner Wählergunst weiter Boden gut machen und liegt an der Spitze der Parteien. Für das amtierende Regierungsbündnis würde es trotzdem reichen, wenn auch unter anderer Führung, wie aus dem aktuellen BerlinTrend hervorgeht.

Tatsächlich wird ihre Partei in diesem Wahlkampf besonders intensiv von zwei Seiten in die Zange genommen. Da ist zum einen die CDU, die in den Umfragen zu enteilen scheint. Zum anderen kommen die besonders harten Attacken von den Grünen mit ihrer Spitzenkandidatin Bettina Jarasch, die mit der SPD in einer Koalition regieren. Beide Parteien wollen das Rote Rathaus erobern und Giffey muss sich fragen, in welcher politischen Konstellation sie ihr Amt eigentlich noch verteidigen kann.

Doch auch als ein Mitglied einer Kleinstpartei sie mit laufender Kamera überfällt und im Spontan-Interview aufs Glatteis führen will, bleibt die Regierende Bürgermeisterin bei ihrer Linie: "Also wissen Sie, ich bin hier, weil ich für eine starke SPD eintrete und ich mache niemals Koalitionswahlkampf, egal mit wem, sondern wir setzen uns für die SPD ein." Dabei lächelt sie so offen, als ob der Wahlkampf an diesem kalten Morgen mitten in einer zugigen Einkaufsstraße das Schönste auf der Welt wäre.

Und vielleicht ist es das ja auch. Die SPD-Spitzenkandidatin ist umringt von ihren Parteifreunden aus der City West, die die ganze Aktion in ein Heimspiel verwandeln. Sogar ihr Amtsvorgänger, der Bundestagsabgeordnete Michael Müller, schaut vorbei. Beide wechseln ein paar Worte, aber viel Zeit für ein Gespräch bleibt nicht, denn immer wieder bleiben Menschen stehen oder steuern direkt auf Franziska Giffey zu.