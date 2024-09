Am 22. September wählt Brandenburg einen neuen Landtag. Der rbb stellt in der Serie "Am Wahlstand" Parteien und Vereinigungen vor, die in den Landtag wollen - von denen aber keine in den letzten zehn Jahren im Landtag war und von denen keine in den vergangenen zwölf Monaten Umfrageergebnisse von mindestens vier Prozent erreicht hat.