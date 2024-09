Video | "Am Wahlstand" zur Landtagswahl

Do 05.09.24 | 20:39 Uhr

Christiane Müller-Schmolt ist am Donnerstag am rbb-Wahlstand für die Partei Mensch Umwelt Tierschutz, kurz Tierschutzpartei. Die Partei hat in Brandenburg 79 Mitglieder und ihr wichtigster Wahlslogan lautet: Massentierhaltung abschaffen.