Sven Potsdam Donnerstag, 20.09.2018 | 11:56 Uhr

Das ist doch total egal, wer OB in Potsdam wird. Die Politik macht ja doch, was sie will. Die Schäden des Bau Boom der letzten Jahre werden noch unsere Kindeskinder bezahlen. Unfassbar was aus dem einst schönen Potsdam gemacht wurde.