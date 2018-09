Imago/Passion) Video: Brandenburg Aktuell | 21.09.2018 | Stefan Sperfeld | Bild: Imago/Passion)

Nach 16 Jahren unter Jann Jakobs - Das kommt auf den neuen Potsdamer Oberbürgermeister zu

22.09.18 | 12:19 Uhr

Potsdam ist beliebt. Für den neuen Oberbürgermeister stellt das eine große Herausforderung da: Die Stadt wächst stärker als viele andere. Es fehlt an Wohnraum, der Platz an den Bildungseinrichtungen ist knapp und der Verkehr rollt dicht an dicht. Von Stefan Sperfeld

Siegfried Janka ist 63 Jahre alt, gebürtiger Potsdamer und seit zehn Jahren Taxifahrer. Er kennt jeden Winkel seiner Stadt. Aber am Schlaatz wohnt er schon lange nicht mehr. Mit seinem Gehalt könne er die Miete dort einfach nicht mehr bezahlen, sagt er – selbst wenn das Viertel zu den sozialen Brennpunkten der Landeshauptstadt zählt. Für Siegfried Janka ist klar: Das drängendste Problem, das auf den neuen OB zukommt, ist für bezahlbare Wohnungen zu sorgen. Außerdem wünscht er sich einen stärkeren sozialen Zusammenhalt, mehr Kita-Plätze und autofreundlichere Verkehrslösungen.

Wohnen wird immer teurer

Der Wohnungsmangel ist offensichtlich. Er schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Die Leerstandsquote der vermietbaren Wohnungen liegt laut Stadtverwaltung bei 0,6 Prozent. Das ist mit Abstand der Spitzenwert in Brandenburg - und er sucht selbst bundesweit seines Gleichen. Die Folge: Potsdams vergleichsweise ohnehin schon hohe Mieten steigen weiter. Netto-Kaltmieten von zehn Euro pro Quadratmeter und mehr sind Normalität auf einschlägigen Immobilien-Portalen im Internet. Und das Problem verschärft sich. Die Einwohnerzahl nimmt seit über einem Jahrzehnt stetig zu. Das geht aus Statistiken hervor, die die Stadt auf ihrer Internetseite zur Verfügung stellt. Lebten zur Jahrtausendwende noch 134.859 Menschen in Potsdam, so sind es inzwischen 181.398 Bürgerinnen und Bürger. Den größten Anstieg gab es im vergangenen Jahr mit einem Zuwachs von 4.023 Einwohnern. Jahrelang verpasste die Stadt es allerdings, neuen Wohnraum in ausreichendem Umfang zu schaffen und zu genehmigen. Die Zahl neuer Wohnungen zieht erst seit ein paar Jahren mit. Im vergangenen Jahr wurden 2.504 neue Wohnungen fertiggestellt. In einer Stadt, die etwa zur Hälfte aus Single-Haushalten besteht, könnte das Defizit an Wohnungen auf diese Weise noch wachsen. Es braucht keinen Propheten, um vorherzusagen, dass Potsdams Mieten auf dem größtenteils freien Wohnungsmarkt weiter ansteigen werden.

Vor allem räumlich driftet Stadtgesellschaft deutlich auseinander

Das gilt besonders für die begehrten Stadtteile, etwa die Villen-Viertel. Das Problem: Die soziale Durchmischung in Potsdam lässt bereits jetzt stark zu wünschen übrig. Die sogenannte Segregation, also die räumliche Trennung von Arm und Reich, wächst in der brandenburgischen Landeshauptstadt schneller als in den meisten anderen deutschen Städten. Im bundesweiten Segregations-Index landete Potsdam zuletzt auf dem 6. Platz – ein Negativ-Ranking. Schlechter sei es laut der Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) nur um die Städte Schwerin, Rostock, Erlangen, Erfurt und Wolfsburg bestellt. Das bedeutet aber nicht, dass viele Potsdamer arm sind. Im Gegenteil: Die Quote der Hartz-IV-Empfänger ist vergleichsweise gering und die Arbeitslosenquote sinkt kontinuierlich – von 13,4 Prozent im Jahr 2005 auf mittlerweile unter sechs Prozent. Gründe für die räumliche Trennung von Arm und Reich sehen die Forscher unter anderem in architekturhistorischen Besonderheiten der Stadt. "Die nach der Wende wenig begehrten sozialistischen Plattenbauten in Stadtrandlage auf der einen und die stark begehrten, wieder aufgebauten Innenstädte auf der anderen Seite haben zur Etablierung zweier Wohnlagen geführt, die sich extrem stark in ihrer Wohnattraktivität unterscheiden", heißt es in der Studie. Die Forscher empfehlen der Politik unter anderem, Sozialwohnungen auch dort zu bauen, "wo Arme typischerweise nicht leben".

Ausbau der Kita-Plätze zu langsam

Besonders wünschenswert wäre so eine soziale Durchmischung für den Nachwuchs. Aber Kita-Plätze gibt es insgesamt viel zu wenig. Auch wenn Potsdam gerade mächtig nachlegt und nach eigenen Angaben innerhalb der vergangenen zehn Jahre die Zahl von rund 10.000 Kita-Plätzen auf inzwischen über 18.000 hochgeschraubt hat: Es reicht nicht. In der Vergangenheit scheint da etwas verschlafen worden zu sein. Junge Eltern müssen oft warten, bis sie einen Kita-Platz bekommen. Alternativ müssen sie lange beziehungsweise zeitintensive Fahrwege quer durchs Stadtgebiet in Kauf nehmen, um ihre Kinder betreuen lassen zu können. Das erschwert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf - was bei der aktuellen Verkehrssituation zu einem zusätzlichen Ärgernis führt. Denn das Aufregerthema Nummer 1 ist und bleibt bei vielen Potsdamerinnen und Potsdamer die Mobilität.

Verkehrschaos im Berufsverkehr gehört zum Alltag

Die Staustunden werden immer mehr. Aktuell stehen Autofahrer in Potsdam jedes Jahr rund 14 Stunden auf der Stelle. Zur Einordnung: Im Inrix-Ranking steht Potsdam erst an 57. Stelle von 73 untersuchten Städten. Demnach dürften es Autofahrer etwa in Chemnitz oder Zwickau schwerer haben. Im Alltag nervt es trotzdem. Kein Wunder, dass auch im Wahlkampf die Diskussion um eine dritte Havel-Brücke immer wieder hochgekocht ist. Doch dieses Thema dürfte für Jahrzehnte vom Tisch zu sein. Einen entsprechenden Antrag auf Fördermittel vom Bund hatte die Stadtverordneten-Versammlung mehrfach abgelehnt. Spannend war eher das breite Spektrum von Lösungsansätzen – das reicht von einer autofreien Innenstadt, wie sie sich die Grünen wünschen, bis hin zur CDU-gewollten Rückbesinnung auf eine Autolobby. Einig waren sich die OB-Kandidaten in dem Punkt: Der der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) muss leistungsstärker werden. Eine große Herausforderung sei etwa die Anbindung des stark wachsenden Potsdamer Nordens an das Schienennetz. Doch wie das in angemessener Zeit geschafft werden könnte, diese Antwort blieben in Potsdam bislang noch die meisten Verantwortlichen schuldig. Es scheint vorprogrammiert zu sein: Die Bundestraße 2 Richtung Neu Fahrland, Krampnitz, Groß Glienicke und Berlin-Spandau verstopft noch stärker. Für das neue Stadtoberhaupt wohl auf Jahre eine Baustelle – im wahrsten Sinnen des Wortes.

Hoffen auf einen OB, der die Probleme wirklich anpackt

Siegfried Janka fährt dem Feierabend entgegen. Zielsicher steuert er seinen gelben Mercedes vor die Tore der Stadt. In Geltow sei die Miete besser zu stemmen, sagt er. Die OB-Wahl am Sonntag verfolge er mit Spannung. "Das ist meine Heimat. Und außerdem mein Arbeitsplatz." Selber abstimmen darf er jetzt nicht mehr. Aber er wünscht allen Potsdamerinnen und Potsdamern eine gute Wahl – also eine neue Oberbürgermeisterin oder einen neuen Oberbürgermeister, der die Probleme wie Wohnen, Kita, Verkehr auch wirklich anpackt.