Helmut Krüger Potsdam Freitag, 21.09.2018 | 08:29 Uhr

Bis auf Hohloch, der von "Gleichberechtigung zwischen dem Autoverkehr und den anderen Verkehrsarten" redet und damit die Zementierung der recht einseitigen Straßenbelegung zugunsten des Autos meint und Götz Friederich, der dies in abgeschwächter Weise vertritt, sind alle Kandidierenden für einen jetzt endlich stärkeren Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und für die Weiterverfolgung der Radverkehrsstrategie.



Der ÖPNV in Potsdam ist entgegen der Unkenrufe gut und der Radverkehrsanteil hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten glatt verdoppelt. Was fehlt, um nicht nur den Stand zu halten, sondern zum Umsteigen zu motivieren, ist ein dichterer Straßenbahntakt und die Anschaffung neuer, attraktiverer Züge als diej., die vor allem aus einem Spardiktat heraus angeschafft wurden. Busse als Umstiegsmotivation fallen m. E. glatt aus. Die werden nur als größeres, aber unbequemeres Auto wahrgenommen. Überall und so auch in Potsdam.



Eine polit. Brache: Eine Fußgänger-Strategie.