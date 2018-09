dpa/Settnik Video: rbb|24 | 22.09.2018 | Neele Westphal/Vanessa Klüber | Bild: dpa/Settnik

Keine weitere Kandidatur nach 16 Jahren - So hat Jann Jakobs Potsdam regiert

22.09.18 | 18:17 Uhr

Nur sehr knapp wurde Jann Jakobs 2002 Oberbürgermeister von Potsdam. Doch dann blieb der SPD-Politiker 16 Jahre lang im Amt. Jetzt will er nicht noch einmal kandidieren. Wofür stand Jakobs? Ein Rückblick auf sein politisches Leben. Von Vanessa Klüber

Ziemlich wackelig hat die Oberbürgermeister-Karriere von Jann Jakobs (SPD) begonnen. Wahrscheinlich glaubte er nicht einmal selbst daran, dass er die Nachfolge von Parteikollege Matthias Platzeck antreten würde. Das höchste Amt Potsdams war frei geworden, weil Platzeck in die Staatskanzlei wechselte. In der Stichwahl am 27. Oktober 2002 stimmten 50,1 Prozent der wahlberechtigten Potsdamer für Jakobs - 122 mehr als für seinen verbliebenen Gegenkandidaten Hans-Jürgen Scharfenberg, der damals für die Vorgängerpartei der Linken, die PDS, antrat.



Acht Jahre später wiederholte sich das Duell - obwohl auf Scharfenberg ähnlich viele Stimmen entfielen wie beim ersten Mal. Die Potsdamer schienen aber mittlerweile ziemlich zufrieden mit ihrem OB. Die weitaus höhere Wahlbeteiligung bedeutete, dass Jakobs mit einem Ergebnis von 60,8 Prozent wiedergewählt wurde. Aus den acht wurden 16 Regierungsjahre.

Stadtschloss als Landesparlament

In dieser Zeit verändert sich das Stadtbild Potsdams radikal. Die Architektur des Sozialismus verschwindet, aber Moderninät folgt darauf kaum. Während seiner ersten Amtszeit schlägt sich Jakobs deutlich auf die Seite einer Bürgerinitiative, die das Stadtschloss wiederherstellen will, und ermuntert sie, für ihre Idee zu kämpfen.

Nachdem im Mai 1959 die Ruine der ausgebombten Preußenresidenz abgerissen worden war, klaffte an dieser Stelle jahrzehntelang eine Wunde in der Innenstadt. Im März 2010 begann der Wiederaufbau, die rekonstruierte barocke Fassade wurde durch Spenden in zweistelliger Millionenhöhe durch Günther Jauch und SAP-Gründer Hasso Plattner maßgeblich ermöglicht.

Das hat 2002, als ich hier angefangen habe, keiner für möglich gehalten, dass das Stadtschloss als Landtag kommt. Jann Jakobs, September 2010

Die Neueinweihung als Brandenburger Landtag vier Jahre später bezeichnete Jakobs einst als "Initialzündung für die Potsdamer". Dass seither weitere Gebäude am Alten Markt wieder aufgebaut wurden, die im Krieg zerstört worden waren, spaltet jedoch die Bürger. Mittlerweile scheint es in Potsdam zwei Lager zu geben, die sich völlig unversöhnlich gegenüberstehen. Die einen würden am liebsten das barocke Potsdam, die Residenzstadt der Preußenkönige wieder aufbauen. Die anderen befürchten, dass Potsdam die Ecken abgeschliffen werden; dass statt der Wunden aus dem Krieg und den Überbleibseln der SED-Diktatur eine Art Disneyland entsteht.

Potsdams Mitte

Der Abriss der Fachhochschule, der Wiederaufbau des Turms der Garnisonkirche, die Diskussion über den Abriss des Mercure-Hotels sind weitere Vorhaben, über die in Potsdam unerbittlich gestritten wird. Obwohl Jokobs sich immer wieder klar für den Wiederaufbau der historischen Stadtmitte ausspricht, versucht er auch immer wieder als Versöhner, den Graben zwischen Befürwortern und Gegnern nicht unnötig zu vertiefen. Gelungen ist ihm das nicht.

Ich bin mir sicher, dass am Ende die Identifikation mit der Potsdamer Mitte wächst. Und wir wollen auch nicht spalten, sondern mir geht’s darum, alle Potsdamer mitzunehmen." Jann Jakobs, Januar 2010

Seine Kompromisslinie: Das Mercure Hotel darf - zumindest vorerst - stehen bleiben, die Fachhochschule musste jedoch weg. Mitte August wurde sie unter Protest und einer vorangegangenen Besetzung abgerissen. Zum unbestrittenen Erfolg gerät das Museum Barberini. Die Rekonstruktion des klassizistisch-barocken Palastes, der ebenfalls am 14. April 1945 ausgebombt wurde. Plattner, der während Jakobs' Zeit zum Mäzen der Stadt wird, lässt hier die Werke seiner Kunststiftung ausstellen. Zur Eröffnung kommt neben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch Microsoft-Gründer Bill Gates. Nach dem ersten Jahr zählt das Museum mehr als 520.000 Besucher.



Kreisgebietsreform

Wenn es um Projekte seiner Parteigenossen im Land geht, stellt sich Potsdams OB auch schonmal quer. Für die Kreisgebietsreform findet Jakobs nur wenig schmeichelhafte Worte. Die Diskussion darum sieht er als eher kontraproduktiv für die Beteiligung der Bürger an politischen Prozessen. "Man rückt eher von den Menschen weg", meint er. Zumal er befürchtet, dass Potsdam als dann einzige kreisfreie Stadt Brandenburgs bei Fragen der kommunalen Finanzierung anschließend übergangen werden könnte. Schließlich scheitert die Kreisgebietsreform am zu großen Widerstand von Parteien und Bürgern.

Jann Jakobs bei einer Kundgebung gegen "Pogida", Ableger von "Pegida".

Flüchtlinge

Jann Jakobs setzt sich für die Integration von Flüchtlingen ein. Er ist Vorsitzender des Bündnisses Potsdam! bekennt Farbe, dessen Mitglieder für Weltoffenheit und Toleranz werben und sich gegen Rassismus engagieren. Den Potsdamer Bürgern stellt er sich mehrere Male in der Stadtverordnetenversammlung zu Fragen der Unterbringung von Flüchtlingen. Seiner Ansicht nach gelingt Integration von Flüchtlingen am besten über den Arbeitsmarkt.

Wir würden am liebsten alle Flüchtlinge in Wohnungen unterbringen, aber die Anzahl der Wohnungen reicht dafür längst nicht aus." Jann Jakobs, 2016

Als immer mehr Flüchtlinge aus Kriegsgebieten Potsdam erreichen, lässt Jakobs das alte Landtagsgebäude zur Gemeinschaftsunterkunft umfunktionieren - die Unterbringung in Wohnungen hält er für nicht realisierbar. Bis Jahresende sollen die letzten Flüchtlinge den alten Landtag verlassen.

Jakobs zeigt sich auf Gegendemonstrationen zu Pogida, einem Ableger der ausländerfeindlichen Dresdner Pegida-Bewegung. Im Juni 2017 sagt er den "Potsdamer Neuesten Nachrichten", dass es anschließend Phasen gegeben habe, in denen er unter anderem deshalb 40 bis 50 Hassmails an einem Tag bekommen habe.



Korruptionsverdacht

Im Februar dieses Jahres erlebt er einen Tiefpunkt seiner langen Amtszeit. Gegen Mitarbeiter seines Amtes werden Korruptionsvorwürfe laut. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Der Oberbürgermeister sichert volle Kooperation zu: "Es ist in unserem Interesse, dass die Vorwürfe unverzüglich und umfassend aufgeklärt werden. Ich habe den Baubeigeordneten gebeten, in enger Abstimmung mit dem Ombudsmann, der Antikorruptionsbeauftragten und der Staatsanwaltschaft tätig zu werden."



Es gibt nichts Tolleres, als sich auf den Trecker zu setzen und Rasen zu mähen." Jann Jakobs, Januar 2010, in "Potsdamer Neueste Nachrichten"

Der Mensch hinter dem Bürgermeisteramt

Jann Jakobs wurde nie als glamouröser Bürgermeister wahrgenommen. Vor seinem Amtsantritt galt er gar als hölzern. Er ist gebürtiger Ostfriese, wohnte lange Zeit nicht in Potsdam, sondern in Berlin-Spandau. Erst nachdem er zum ersten Mal gewählt worden war, zog er tatsächlich in die Brandenburger Landeshauptstadt. Dass er nicht noch in einen dritten Wahlkampf einsteigen wird, verkündete er bereits im März 2017. Früh genug, damit sich seine Partei über einen Nachfolger suchen konnte. "Aus persönlichen Gründen" kandidiert der 64-Jährige nicht noch einmal.



Kurzbiografie Jann Jakobs wurde am 22. Dezember 1953 im ostfriesischen Eilsum geboren. Er hat eine Ausbildung als Flugzeugbauer und als Erzieher. In dieser Zeit trat er in die SPD ein. 1976-1978 studierte er Sozialarbeit und Sozialpädagogik an der Fachhochschule Hildesheim/Holzminden. Im April 1979 begann er an der Freien Universität Berlin ein Studium der Rechtswissenschaften, Soziologie und Politikwissenschaften, das er im Februar 1985 mit dem Abschluss als Diplomsoziologe beendete. Im Juni 1993 wurde Jakobs zum Leiter des Jugendamtes in der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam berufen, im März 1997 zum Beigeordneten für Soziales, Jugend und Gesundheit. Zwei Jahre später holte ihn der damalige Oberbürgermeister der Stadt Matthias Platzeck, als stellvertretenden Bürgermeister ins Rathaus. Quelle: Munziger Online - Internationales Biographisches Archiv



