Mike Schubert kommt aus dem Strahlen nicht mehr heraus. "Ich freue mich riesig, dass ich ab 27. November Oberbürgermeister in Potsdam sein darf." Er ist am Ziel: In der Stichwahl am Sonntag wurde er zum Oberbürgermeister der Stadt gewählt, in der er aufgewachsen ist. Ende November wird Schubert die Nachfolge von Jann Jakobs im Potsdamer Rathaus antreten – gut zwei Jahre, nachdem seine politische Karriere an einem seidenen Faden hing.