"Ich bin der einzige Kandidat, der ganz klar sagt: 'Man kann städtische Unternehmen anweisen, die Mieten nicht mehr zu erhöhen, ohne dass was in der Wohnung gemacht wurde'", sagt Boede. Auch das Klinikum könne man anweisen, in den öffentlichen Tarifverbund zu wechseln. "Ich weiß genau, wie ich das machen müsste und stehe dafür, dass man mir das abnimmt, dass ich das mache", so der Kandidat von "Die Andere".

Über vergleichsweise weniger politische Erfahrung verfügt Dennis Hohloch von der AfD. Der 29-jährige Lehrer sitzt seit vier Jahren in der Stadtverordnetenversammlung. Hohloch stellt für Potsdam fest: "Wir haben weniger Fachpersonal in vielen Bereichen, auch aufgrund des demografischen Wandels."

Seit der Wende engagiert sich Boede in der Potsdamer Kommunalpolitik. Seine Wählergruppe "Die Andere" hat sich von einer spaßigen Protestbewegung zu einer ernsthaften politischen Kraft in der Stadt entwickelt.

Auch bei Janny Armbruster ist das so – sie ist eine echte Grüne: "Jeder Baum, der gefällt wird, tut uns persönlich weh", sagt sie. Grünflächen will Armbruster erhalten, bestehende Gebäude könnten aufgestockt werden. So könne die Stadt auch das Problem der fehlenden Sportstätten beheben, meint die Kandidatin der Grünen: "Natürlich ist Überbauung ein Modell. Wenn Sie in andere Städte gucken, sind Sportplätze auf Dächern drauf, das ist überhaupt kein Hexenwerk", sagt Armbruster.

Wie Dennis Hohloch (AfD) und Lutz Boede ("Die Andere") werden auch Janny Armbruster (Grüne) nur Außenseiter-Chancen eingeräumt. Allerdings macht Boede sich und seinen Mitbewerbern Mut, indem er einen Vergleich zum Sport zieht: "Zuallererst kommt es darauf an, sein Spiel mit Haltung zu machen und in der Politik heißt das eben, Leute zu überzeugen von den eigenen Position." Dann sei es wie im Sport, dann habe man auch Chancen, so Boede.