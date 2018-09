Friederich will nicht nur den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, wie seine Konkurrenten, sondern auch den Bau einer Umgehungsstraße wohlwollend prüfen. "Ich verstehe nicht, warum das jahrelang von Rot-Rot-Grün blockiert worden ist", sagt Friederich. Nichtstun sei nicht die Lösung. "Bisher wurde nichts getan, jedenfalls in der Richtung", so der CDU-Politiker.

Linke-Kandidatin Trauth sieht Versäumnisse der Stadt dagegen vor allem beim städtischen Wohnungsbau: "Das Schlimme ist, dass der soziale Wohnungsbau immer mehr zurückgedrängt wurde in der Stadt." Das sei eine fatale Entwicklung. "Ich möchte Teile von Potsdam in einer Zweckgemeinschaft ausgliedern, um einen gemeinnützigen Wohnungsbau zu fördern", erklärt Trauth.



Auf Pro Potsdam, die städtische Wohnungsbaugesellschaft, setzt auch SPD-Mann Mike Schubert. Denn auch er will, dass es in Potsdam künftig mehr bezahlbare Wohnungen gibt als bisher. Pro Potsdam und Genossenschaften sollten künftig insbesondere bei der Frage von Grundstücken ein Stück begünstigter sein, sagt Schubert. "Das haben wir in den letzten Jahren nicht so gemacht, das wäre ein Paradigmenwechsel", so der SPD-Kandidat.