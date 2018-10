Mike Schubert will eine SPD-Tradition fortsetzen, Martina Trauth musste sich den Wählern erstmal vorstellen: Bei der Oberbürgermeisterwahl in Potsdam stehen sich am Wochenende ein erfahrener Lokalpolitiker und eine politische Quereinsteigerin gegenüber.

Es ist fast schon eine Tradition in Potsdam: Die Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt zwischen den beiden Kandidaten von SPD und Die Linke. Am kommenden Sonntag geht es für Mike Schubert (SPD) und die parteilose Martina Trauth, die für Die Linke antritt, um die Mehrheit der Stimmen.

Die wohl häufigste Frage, die beide in den letzten Wochen beantworten mussten: Was wäre ihre erste Amtshandlung im Falle einer Wahl? Martina Trauth wird nicht müde, anzukündigen, dass sie eine Bürgersprechstunde veranstalten würde - am Montag nach der Wahl, um 17 Uhr, mit Kinderbetreuung. Bei Mike Schubert wird es ähnlich konkret: Er will sofort mit den Landräten der benachbarten Landkreise das leidige Thema Verkehr angehen - und greift damit ein Kernthema des Wahlkampfes auf.

Auch im Kampf um die Stichwahl bleibt das Wachstum der Stadt das vorherrschende Thema - vor allem die damit verbundenen Probleme wie Mangel an bezahlbarem Wohnraum und die Verkehrssituation. rbb-Reporter Karsten Steinmetz, Experte für die Brandenburger Landespolitik, ist überzeugt: Nachdem in den vergangenen Jahre die historische Mitte mit Stadtschloss und Museum Barberini im Mittelpunkt stand, müsse sich das künftige Stadtoberhaupt um den Bau von Schulen und Kitas, den ÖPNV und die Lage auf dem Wohnungsmarkt kümmern.

Mike Schubert spricht diese Problematik in seinem Programm direkt an: In den vergangenen 20 Jahren habe sich die Stadt mit seiner Mitte beschäftigt. Er wolle daher die "Quartiere stärken" und den Fokus auf "lebenswerte und sichere Ortsteile" mit "wohnortnaher Infrastruktur" legen. Das beinhaltet auch die Einbeziehung der Menschen in den Ortsteilen: Schubert will einen Ausschuss einsetzen, in dem Ortsteilvertreter ihre Anliegen mit der Stadtverwaltung beraten und abstimmen können, auch Einwohnerversammlungen will Schubert veranstalten.

Martina Trauth will die Bewohner der Stadt ebenfalls einbeziehen: Eine wirksame Beteiligung der Bürger an der Stadtpolitik hält sie laut ihrem Programm für "unverzichtbar". Den Willen der Bürger sehe sie nicht "als Störfaktor", sondern als "Ausgangspunkt" ihrer Politik. Konkret wolle sie die Kultur der Runden Tische wieder nutzen, um bestehende Konflikte zu lösen, heißt es in ihrem Programm.