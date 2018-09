In Brandenburg werden Bürgermeister seit 1993 – Landräte seit 2010 – direkt von den Bürgern gewählt. Zur Wahl ist eine absolute Mehrheit der gültigen Stimmen notwendig, zudem muss ein Kandidat auch die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzahl (Quorum) von 15 Prozent der wahlberechtigten Personen erreicht haben.

Ansonsten kommt es zu einer Stichwahl der beiden Bewerber mit den meisten Stimmen (in diesem Fall am 14. Oktober 2018). Erhält kein Bewerber diese Mehrheit, so wählt dann die Stadt- oder Gemeindevertretung den Oberbürgermeister.

Oberbürgermeister gibt es in Brandenburg in den kreisfreien Städten: neben Potsdam auch in Brandenburg an der Havel, Cottbus und Frankfurt (Oder). In amtsfreien Gemeinden heißt der Posten Bürgermeister.