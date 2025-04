Nach einem mutmaßlich rechten Angriff auf SPD-Mitglieder im Bundestagswahlkampf in Berlin hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen vier junge Männer erhoben. Den Beschuldigten zwischen 17 und 20 Jahren wird unter anderem gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Berlin am Donnerstag mitteilte. Der Angriff auf die Wahlkämpfer hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt.



Die Verdächtigen sollen laut Anklage am 14. Dezember nach Berlin gereist sein, um an einer rechten Demonstration teilzunehmen. Laut Anklage sind die Männer einer gewaltbereiten Jugendszene zuzuordnen, die sich an einer rechtsextremen Ideologie orientiert. Im Ortsteil Lichterfelde sollen die Männer dann auf zwei SPD-Mitglieder an einem Informationsstand zur Bundestagswahl getroffen sein und sie bedrängt haben.