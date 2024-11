Außenministerin Annalena Baerbock tritt bei der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar offiziell als Direktkandidatin der Grünen im Wahlkreis Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II an. Die deutliche Mehrheit der anwesenden Grünen-Mitglieder des Kreisverbands stimmten am Mittwoch bei einer Versammlung für Baerbock als Direktkandidatin, wie ein Sprecher der Partei mitteilte.

Demnach enthielt Baerbock 91 Ja-Stimmen. Zwei Mitglieder sprachen sich gegen sie aus, drei enthielten sich.

Bei der Neuwahl am 23. Februar kommt es in Potsdam daher wahrscheinlich wieder zum Wettstreit mit SPD-Kanzler Olaf Scholz. Dessen offizielle Nominierung steht aber noch aus.

Baerbock hatte bei der Bundestagswahl 2021 das Direktmandat in Potsdam gegen den heutigen Kanzler verloren und war über die Landesliste in den Bundestag eingezogen. Beide wohnen in der Stadt.